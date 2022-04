iOS 16 potrebbe avere una modalità Focus più completa

Ci siamo: manca sempre meno all'annuncio di Apple dei nuovi sistemi operativi per iPhone, Apple Watch, Mac, iPad e via dicendo. La WWDC 2022 si terrà fra meno di due mesi e le indiscrezioni sui firmware del 2022 continuano a trapelare con maggiore insistenza giorno dopo giorno.

Ieri abbiamo appreso da Mark Gurman che iOS 16 potrebbe portare grossi update al sistema di controllo delle notifiche e ha trovato riferimenti al nuovo firmware nell'ultima beta rilasciata dalla mela, tra le altre cose.

iOS 16: facciamo il punto di cosa sappiamo

Di fatto, il giornalista di Bloomberg ha detto che iOS 16 “presenterà un miglioramento abbastanza significativo su tutta la linea, incluso un aggiornamento delle notifiche“. Purtroppo, non ha specificato molti altri dettagli in merito, ma il portale americano 9to5Mac ha appena scovato dei nuovi indizi all'interno del codice sorgente di macOS 12.4 beta. Secondo quanto si legge, Apple potrebbe aver in mente di effettuare un grosso aggiornamento alla “Focus-mode”.

Cosa è la modalità “Focus”? Facciamo uno step indietro: parliamo di una funzionalità arrivata sia su iOS che su macOS lo scorso anno. Permette alle persone di gestire il flusso delle notifiche provenienti dall'app a seconda di cosa fanno in un determinato momento. Ad esempio, impostando la modalità “Studio” si potranno togliere le notifiche dai social network e dalle app di svago, con la modalità “Riposo”, il software non suonerà mai, fatta eccezione per le telefonate urgenti da contatti predefiniti e via dicendo.

Ora, con iOS 16 e macOS 13, l'azienda introdurrà nuove personalizzazioni a questa opzione. Si legge poi:

L'utilizzo di un elenco consentito per questo Focus causerà la perdita di queste impostazioni sugli altri dispositivi con software più recenti. Un dispositivo con un software più recente ha aggiornato questo Focus per utilizzare una nuova configurazione non supportata da questo dispositivo. Per continuare a modificare le notifiche su questo dispositivo, aggiorna il software più recente o utilizza un elenco consentito per questo Focus.

Curiosamente, si scopre anche che la mela stia lavorando ad una nuova iterazione di Apple News. Dulcis in fundo, potrebbe essere una nuova interfaccia per il multitasking per iPad, cosa che renderà felici i possessori di tablet della mela. Ne sapremo di più fra meno di due mesi.