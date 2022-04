iOS 16: il focus sarà sulla gestione delle notifiche, pare

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, iOS 16 potrebbe avere miglioramenti “significativi” alla gestione delle notifiche, ma anche delle nuove funzionalità relative al monitoraggio dello stato; purtroppo, ci sono brutte notizie per chi sperava in una riprogettazione completa del design che, bene o male, dispone dello stesso disegno di iOS 7.

iOS 16: ecco come potrebbe essere

Il nome in codice di questa versione del sistema operativo dovrebbe essere “Sydney” e si dice che sarà presentato in esclusiva al WWDC a giugno (si terrà dal 6 al 10 di quel mese) e presenterà miglioramenti “sostanziali” alle notifiche e porterà con sé inedite features relative al monitoraggio dello stato. Purtroppo, come detto, non presenterà una riprogettazione completa dell'estetica definitiva. Questo è quanto ha riferito Mark Gurman di Bloomberg.

Di fatto, all'interno della sua newsletter Power On, il giornalista afferma che non si aspetta un'importante riprogettazione della skin e del sistema operativo della mela; al contrario, la prossima iterazione dovrebbe includere miglioramenti sparsi ma non sostanziali. Ecco cosa afferma:

Sul lato iOS, sto cercando alcuni miglioramenti abbastanza significativi su tutta la linea, incluso un aggiornamento alle notifiche e nuove funzionalità di monitoraggio dello stato. Non mi aspetto una riprogettazione end-to-end dell'interfaccia di iOS, anche se non è cambiata molto da iOS 7 quasi un decennio fa. Ma potrebbe esserci una nuova interfaccia multitasking per iPadOS.

Apple svelerà ‌iOS 16‌ con iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 all'interno del prossimo keynote per sviluppatori che sappiamo che si terrà dal 6 giugno al 10 giugno.

Fra le altre cose, anche watchOS 9 potrebbe presentare “importanti aggiornamenti all'attività e al monitoraggio della salute“. Su MacOS invece, non sappiamo nulla, ma difficilmente vedremo un nuovo disegno stilistico.

Sul fronte hardware, potremmo assistere a dei nuovi computer. Diverse indiscrezioni suggeriscono che potrebbe arrivare un Mac Pro potentissimo con schermo Pro Display XDR di seconda generazione. Altri rumor invece, danno per certo il debutto del nuovissimo MacBook Air con M2, bicolor e con cornici bianche al seguito.