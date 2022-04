Apple potrebbe svelare due nuovi Mac al WWDC 2022

Secondo quanto ipotizzato da Mark Gurman, Apple potrebbe presto annunciare ben due nuovi Mac durante il WWDC 2022 di giugno. Di fatto, dopo aver annunciato i nuovi Mac Studio e Studio Display, la mela sembra aver ancora qualche computer da svelare nel corso dell'anno.

Adesso, stando a quanto afferma Gurman di Bloomberg all'interno della sua ultima puntata della newsletter Power On, ben due laptop (o PC fissi) potrebbero essere presentati durante l'evento dedicato agli sviluppatori.

Apple: cosa aspettarci dall'evento WWDC 2022 di giugno?

Il giornalista ha detto da alcuni mesi che l'azienda di Cupertino ha un gran numero di computer da aggiornare nel corso dell'anno. In passato, aveva anche detto che il primo lotto sarebbe arrivato nei primi mesi dell'anno, ma visto che siamo già ad aprile, potenzialmente possiamo aspettarli per l'estate o giù di lì. Ecco che il WWDC 2022 potrebbe essere l'evento perfetto per conoscere questi nuovi terminali. Gurman ha così ribadito:

Apple si sta preparando per lanciare alcuni nuovi Mac nei prossimi mesi. Quale posto migliore per farlo se non il WWDC? È lo stesso luogo in cui è stata annunciata la transizione del Mac da Intel ai chip di Apple due anni fa. Mi è stato detto che ci sono due nuovi Mac in arrivo verso la metà dell'anno o all'inizio della seconda metà. Uno di questi sarà probabilmente il nuovo MacBook Air.

Quindi, dopo aver conosciuto M1 Ultra e dopo che Tim Cook ha detto che la line-up M1 è ora completa, la compagnia potrebbe essere pronta a presentare il suo primo computer con il chipset M2 (o M1X): stiamo parlando del famigerato MacBook Air (2022). Le indiscrezioni emerse finora ipotizzano che questo device riceverà una grande riprogettazione e che sarà simile, per molti versi, all'iMac da 24″, con cornici bianche e una tastiera bianca al seguito. Purtroppo, non presenterà uno schermo miniLED, ma dovrebbe vantare la compatibilità con la ricarica MagSafe e pare che ci sia anche una fotocamera FaceTime migliorata.

Ecco cosa scrive a riguardo Gurman:

Altri modelli in lavorazione includono un Mac mini aggiornato e un iMac da 24 pollici, nonché un MacBook Pro di fascia bassa per sostituire il vecchio modello da 13 pollici. E non dimentichiamo che i nuovi modelli Mac Pro e iMac Pro sono in sviluppo.

Quali computer attendete con maggior enfasi?