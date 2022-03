Internet Unlimited: Fibra Vodafone da 24,90€

La promozione di partenza dell'operatore rosso denominata Internet Unlimited offre la connessione senza limiti a casa con le chiamate illimitate gratis SOLO ONLINE ad un prezzo davvero interessante.

Questa soluzione ha un prezzo mensile inferiore ai 25 euro al mese ed è inoltre priva di vincoli contrattuali. Compreso nel prezzo troviamo anche il Modem incluso ed il costo di attivazione. In realtà quest'ultimo è completamente gratuito.

Internet Unlimited: i dettagli della Fibra Vodafone

Quest'offerta messa a disposizione da Vodafone prevede nella versione ONLINE oltre ad internet illimitato anche le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi numero mobile oppure fisso presente nel territorio italiano. Internet Unlimited è disponibile in ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home con una velocità che può arrivare fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload con la tecnologia FTTH. Inoltre, sempre incluso nel canone mensile oltre al pacchetto con il traffico voce troviamo anche il Modem Vodafone Station con Wi-Fi 5 per le attivazioni in FTTC e ADSL oppure con Wi-Fi 6 esclusivamente per FTTH.

Il prezzo di questo abbonamento per avere internet a casa flat è disponibile ONLINE ad un prezzo esclusivo di soli 24,90 euro mensili.

Come ben saprete, la gratuità delle chiamate illimitate è disponibile solo per le attivazioni portate a termine online. In negozio, infatti, non è possibile richiedere tale promo aggiuntiva.

Costi ed altro

Questa promozione che mette a disposizione internet senza limiti e chiamate illimitate verso tutti ha una scadenza ben precisa. L'attivazione può essere richiesta, infatti, fino al 13 Marzo 2022 direttamente da questo link.

Internet Unlimited, come abbiamo già detto, non ha vincoli contrattuali. Al termine del contratto bisognerà provvedere a restituire l'apparato fornito in comodato d'uso da Vodafone entro 30 giorni per non pagare alcunché.

Inoltre, la spedizione a casa del Modem così come il contributo iniziale sono entrambi completamente GRATUITI.