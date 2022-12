Inter-Napoli in streaming dall'estero? Attiva ora questa VPN

La Serie A TIM, dopo una lunga sosta dovuta ai Mondiali di Calcio Qatar 2022 e alle festività natalizie, riapre gli stadi. Mercoledì 4 gennaio 2023 sono in programma dieci partite. Di queste ce n’è una molto attesa dal pubblico amante del calcio. Stiamo parlando di Inter-Napoli.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45. Perciò non prendere impegni. Tuttavia, se ti trovi all’estero, fuori dall’Unione Europea, devi affidarti a una buona VPN. Tra le tante, la migliore è NordVPN perché ha server costantemente aggiornati per aggirare le restrizioni geografiche dello streaming.

Infatti, per poter vedere Inter-Napoli devi essere abbonato a DAZN. Nondimeno, grazie alla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Inter-Napoli: quando e come utilizzare una VPN

Perciò, quando è necessario utilizzare una VPN per vedere Inter-Napoli? Nello specifico serve nel momento in cui ti trovi all‘estero in uno dei Paesi non presenti nell’elenco sopra menzionato. Tuttavia, è necessaria anche quando vogliamo migliorare lo streaming per dire addio a spiacevoli interruzioni.

Prima di tutto, per utilizzare al meglio NordVPN è necessario installarla correttamente. Una volta seguite tutte le istruzioni, dovrai entrare nella sezione server e selezionare un server italiano. Poi accedere di nuovo a DAZN. La tua posizione virtuale in Italia aggirerà le restrizioni imposte da questa piattaforma.

Così facendo potrai vedere Inter-Napoli anche dall’estero in streaming. In più avrai una connessione ottimizzata grazie ai server che forniscono larghezza di banda illimitata. Inoltre potrai anche migliorare la qualità di navigazione quando ti colleghi a un WiFi pubblico o a una rete non particolarmente performante.

Approfitta subito dell’ Offerta di Natale NordVPN. Attivala ora al 63% di sconto con 3 mesi gratis in regalo. Grazie alla politica soddisfatti o rimborsati potrai provare le sue funzionalità e decidere se continuare a usarla o chiedere il rimborso entro 30 giorni dall’attivazione del servizio.

