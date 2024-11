Black Friday: i consigli della Polizia Postale per acquisti sicuri

Venerdì 29 novembre 2024 sarà il giorno ufficiale del Black Friday, ma molti e-commerce e negozi inizieranno prima a proporre offerte speciali a tema. Per questo motivo è importante fin da subito avere chiare in mente alcune buone abitudini per acquistare in modo sicuro online. Per un buon Black Friday la Polizia Postale ci ha rivelato alcuni consigli importanti.

Va bene quindi la voglia di risparmiare e il clima goliardico dei prossimi giorni, ma è fondamentale prestare particolarmente attenzione. Infatti, gli esperti hanno confermato che molti cybercriminali si stanno già preparando per sferrare le loro pericolose truffe online. In questi ultimi giorni c’è stato un incremento importante nella registrazione di domini che richiamano i brand più importanti dello shopping online.

Quindi il rischio è quello di finire ammagliati da un’offerta incredibile e acquistare poi un sito e-commerce fantasma. Prestare particolare attenzione e seguire i consigli della Polizia Postale per un Black Friday all’insegna di acquisti sicuri è di fondamentale importanza per non perdere denaro e regalare dati personali ai cybercriminali.

Black Friday: i consigli per acquisti sicuri arrivano dalla Polizia Postale

Chi meglio della Polizia Postale poteva darci consigli per acquisti sicuri durante il Black Friday? Allora, dai subito un’occhiata alle buone abitudini e ai sani comportamenti da tenere quando si acquista online, soprattutto in periodi così concitati di sconti come le prossime settimane.

Utilizza una connessione sicura . Sicuramente quando acquisti online è preferibile una rete WiFi di casa e non WiFi pubbliche o aperte.

. Sicuramente quando acquisti online è preferibile una rete WiFi di casa e non WiFi pubbliche o aperte. Scegli siti affidabili . Evita di acquistare sul primo e-commerce che capita. Fai attenzione che la URL del sito sia corretta e che siano presenti anche sulla pagina le informazioni necessarie all’identificazione dell’azienda.

. Evita di acquistare sul primo e-commerce che capita. Fai attenzione che la URL del sito sia corretta e che siano presenti anche sulla pagina le informazioni necessarie all’identificazione dell’azienda. Leggi le recensioni di altri clienti in merito al rivenditore e al prodotto venduto. Può essere utile fare una ricerca inserendo il nome del rivenditore seguito da “recensioni” o “truffa”.

di altri clienti in merito al rivenditore e al prodotto venduto. Può essere utile fare una ricerca inserendo il nome del rivenditore seguito da “recensioni” o “truffa”. Diffida di offerte estremamente vantaggiose . I truffatori sfruttano occasioni imperdibili per spingere all’acquisto senza pensarci. Lo fanno inviando email o messaggi.

. I truffatori sfruttano occasioni imperdibili per spingere all’acquisto senza pensarci. Lo fanno inviando email o messaggi. Fai attenzione al metodo di pagamento. Prediligi l’uso di una carta prepagata con ricarica dell’importo necessario per l’acquisto.

Nel frattempo, se stai pensando a una vacanza fuori porta durante le festività natalizie, possono esserti utili alcuni consigli per evitare di cadere nelle truffe online dei biglietti aerei scontati.