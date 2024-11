Biglietti aerei scontati per le feste? Attento alle truffe online

L’arrivo delle feste porta molti utenti a organizzare Natale e/o ultimo dell’anno lontano da casa, sfruttando così l’occasione di alcuni giorni di ferie per una breve vacanza rilassante. Tuttavia, i pericoli sul web sono dietro l’angolo. Infatti, occorre prestare molta attenzione alle truffe online su biglietti aerei scontati per le feste.

Acquistare un biglietto aereo online è un’ottima idea per risparmiare, ma occorre prestare attenzione perché la migliore offerta potrebbe rivelarsi una trappola. Infatti, non sempre la soluzione più conveniente è la più sicura. Sono tantissime le proposte presenti in rete, ma al tempo stesso dietro si nascondono pericolosi raggiri.

Ecco perché, se hai intenzione di fare una vacanza in vista delle feste, tieni presente che ci sono tanti cybercriminali pronti per metterti sotto scacco con biglietti aerei scontati che in realtà nascondo insidiose truffe online. Cosa puoi fare per riconoscerle e difenderti così da non cadere nella loro trappola?

Biglietti aerei scontati: occhio alle truffe online

Le truffe online nascoste dietro biglietti aerei scontati spingono l’utente a concludere la prenotazione e a eseguire il pagamento su un sito falso. Quindi la vittima non riceverà mai il biglietto acquistato e tanto meno riuscirà a contattare l’agenzia per la richiesta di rimborso. Ecco alcuni consigli utili per riconoscere questo raggiro ed evitare di cadere nella trappola.

Verifica sempre l’ affidabilità del sito internet sul quale stai per acquistare i biglietti aerei scontati , potrebbe essere una pagina fantasma e nascondere pericolose truffe online .

sul quale stai per acquistare i , potrebbe essere una pagina fantasma e nascondere pericolose . Consulta le recensioni degli utenti in merito a quel sito, magari scrivendo nel motore di ricerca il nome del sito seguito da “recensioni” o “truffe”.

degli utenti in merito a quel sito, magari scrivendo nel motore di ricerca il nome del sito seguito da “recensioni” o “truffe”. Fai attenzione alle offerte imperdibili che, molte volte, nascondono brutte sorprese.

che, molte volte, nascondono brutte sorprese. Seleziona sempre metodi di pagamento sicuri .

. Diffida da proposte di pagamento strane come bonifici bancari o con criptovalute a seguito di un ulteriore sconto.

