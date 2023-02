Instagram, Facebook e WhatsApp: dovrete pagare per gli account verificati

Meta (ex Facebook) ha annunciato oggi Meta Verified, un nuovo servizio in abbonamento che consente agli utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp di verificare i propri account ed ottenere vantaggi extra.

Un risvolto che segue quanto già accaduto negli ultimi tempi su Twitter: una delle prime iniziative di Elon Musk, dopo la sua “presa di potere”, è stata proprio relativa alla spunta blu a pagamento per il social del “cinguettio”.

Spunta blu a pagamento anche su Instagram, Facebook e WhatsApp

Una novità che farà molto discutere nelle prossime settimane. Gli utenti intenzionati ad ottenere un account verificato su Instagram e sugli altri servizi di proprietà di Meta dovranno pagare una tariffa mensile di circa $ 12 (procedendo con la richiesta sul web) o $ 15 (effettuando l’operazione tramite gli app store Android o iOS).

Una volta che l’utente ottiene lo stato “Verificato”, riceverà un badge blu e beneficerà dell’assistenza clienti immediata e del monitoraggio attivo contro i furti d’identità. I membri paganti godranno anche della priorità nei commenti su Instagram, adesivi Instagram esclusivi e maggiore visibilità su IG Explore e nei Reels.

Meta Verified è ora in fase di lancio in Australia e Nuova Zelanda, dove il servizio costerà rispettivamente $ 20/$ 25 e $ 24/30. Mark Zuckerberg ha però annunciato che l’opzione di verifica dell’account a pagamento sarà disponibile per tutti gli altri utenti di Instagram, Facebook e WhatsApp nel più breve tempo possibile: contenti?