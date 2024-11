Instagram ha ufficialmente eliminato la funzione che tutti odiavate

Instagram ha recentemente eliminato una funzionalità alquanto discutibile, tanto da essere spesso considerata un vero e proprio bug dagli utenti.

Facciamo un esempio pratico per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando: avete appena avviato Instagram, state visualizzando uno specifico video nel Feed, ricevete una telefonata che interrompe la visione di quel contenuto, terminate la chiamata e riaprite l’applicazione per continuare a riprodurre il video ma, come per magia, questo viene automaticamente saltato dall’app per mostrare un nuovo contenuto (e tanti cari saluti a quello che stavate guardando in precedenza).

Instagram rimuove il rug pull, finalmente

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha spiegato che questa funzione, nota internamente come rug pull, era stata implementata allo scopo di aumentare il coinvolgimento del pubblico nei confronti degli altri video “correlati”. Il problema è che, così facendo, gli utenti perdevano di vista il contenuto mostrato in precedenza, che di fatto veniva spazzato via dalle nuove proposte del Feed.

La rimozione di questa funzionalità è stata comunicata durante una sessione AMA su Instagram, con la notizia subito ripresa da TheVerge. Mosseri ha riconosciuto che, pur migliorando tecnicamente l’interazione generale, il rug pull aveva creato una significativa frustrazione tra gli utenti, spiazzati dal fatto che i video precaricati sparissero ed il Feed venisse ricaricato di continuo.

Secondo Mosseri, questa scelta rappresenta un tentativo di migliorare l’esperienza di navigazione su Instagram, con la speranza di rendere la fruizione dei contenuti più fluida e meno problematica. Tale modifica, come prevedibile, è stata accolta positivamente dagli utenti abituali su Android e iOS, che da tempo avevano segnalato il loro disagio.

In definitiva, questa decisione è un esempio di come Instagram stia cercando di rispondere in modo proattivo alle esigenze dei suoi utenti, anche a costo di sacrificare leggermente le metriche d’interazione in favore di un’esperienza più piacevole ed intuitiva per tutti.