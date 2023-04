Instagram: come aggiungere fino a 5 link nella bio del profilo

Buone notizie per il popolo degli influencer: grazie all’ultimo aggiornamento di Instagram, il limite di un solo collegamento esterno da mostrare nella propria bio sarà solamente un lontano ricordo. La popolare applicazione ha dunque compiuto un significativo passo in avanti.

Come sottolinea lo stesso CEO di Meta, Mark Zuckerberg, tramite il suo profilo social ufficiale, ora è possibile aggiungere fino a 5 link nella propria biografia di Instagram, senz’altro una delle funzionalità più richieste dagli utenti.

La bio di Instagram può ora ospitare più link esterni

Per cominciare, vi indichiamo la procedura esatta grazie a cui sarete in grado di aggiungere fino a 5 link alla bio:

Apri l’app di Instagram sul tuo dispositivo;

Scegli l’account di tuo interesse, fra quelli che hai memorizzato;

Nell’angolo in alto a sinistra, sotto l’immagine del profilo, clicca sul pulsante “Modifica profilo” ;

; A questo punto, clicca sulla voce “Aggiungi link” ;

; Fra le successive alternative, scegli “Aggiungi link esterno” ;

; Digita l’URL e il titolo del link che desideri includere;

Conferma premendo sul simbolo della spunta blu;

Fatto ciò, cliccando nuovamente su “Aggiungi link esterno” sarai in grado di procedere, nella modalità appena descritta, all’aggiunta di altri collegamenti.

I passaggi da seguire per eliminare uno o più link precedentemente salvati nella bio di Instagram sono altrettanto veloci ed intuitivi:

Clicca sul pulsante “Modifica profilo” ;

; Clicca sulla voce “Link” ;

; Scegli il link che desideri rimuovere dall’elenco;

Clicca sulla scritta rossa “Rimuovi collegamento” ;

; Scegli la voce “Rimuovi” per confermare l’operazione.

Insomma, nulla di più semplice. Certamente, una possibilità in più per coloro che, oggigiorno, utilizzano i social ed in particolare Instagram per motivi lavorativi, di business o per pura visibilità.