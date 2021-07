Il cofanetto regalo di Infinity + è disponibile su Amazon a soli 24,99€. Con un ribasso del 38% lo paghi quindici euro in meno potendo godere di sei mesi di streaming a prezzo pazzesco.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Infinity+: cosa ti offre il cofanetto regalo

Ideato per essere regalato ad amici e parenti, il Cofanetto di Infinity+ può essere anche un fantastico auto regalo. Se sei amante del cinema e delle serie TV, non potresti concederti uno sfizio più adatto. Infatti questo pacchetto ti offre l'intero catalogo in qualità eccezionale a meno di cinque euro al mese.

Acquistando questo set hai la possibilità di ottenere l'accesso ad oltre 6000 contenuti che possono essere visti nella massima risoluzione disponibile ossia il 4K. Ogni sera avrai qualcosa da guardare senza dover impazzire facendo zapping sfrenato.

Lo ordini, ti arriva a casa e riscatti il codice. Inoltre puoi anche condividerlo perché è attivabile su cinque dispositivi differenti. Per quanto riguarda la visione in contemporanea, invece, questa è permessa su due dispositivi alla volta.

Se poi non sei ancora convinto sappi una cosa: lo puoi attivare fino al 31/12/2021 perché la promozione è stata estesa. E se poi non lo vorrai più? Nessun vincolo: questa attivazione non è un abbonamento e non richiede l'inserimento di alcuna modalità di pagamento.

Approfitta subito dell'offerta e acquista il tuo cofanetto regalo Infinity+ a soli 24,99€ su Amazon. Lo ricevi e lo attivi in due secondi. Le spedizioni sono operate in sole 24 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario non avere timore: puoi riceverlo gratuitamente anche se sei cliente standard, ti basta scegliere le spedizioni nei punti di consegna in fase di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

