Impara una nuova lingua con Mondly: 95% di sconto e nessun abbonamento

Sei pronto per un’esperienza di apprendimento linguistico rivoluzionaria? Mondly è un’applicazione pluripremiata, che ha permesso già a 125 milioni di persone di imparare la propria lingua dei desideri. Ora l’intera piattaforma è in sconto: risparmia il 95% sull’acquisto del piano a vita, che ti darà accesso illimitato a tutte le 41 lingue. Riceverai, gratuitamente, anche le due app Mondly AR e Mondly Kids.

Cosa offre Mondly ai suoi utenti

Il fulcro di Mondly è il suo metodo all’avanguardia: conversazione, riconoscimento vocale e realtà aumentata ne sono il motore, fondamentali per aiutarti ad apprendere la lingua che desideri con facilità. Ce ne sono ben 41 tra cui scegliere: i classici inglese e spagnolo, ma anche quelle più particolari e ricercate come giapponese, coreano, arabo, persiano e pure il tagalog.

L’applicazione Mondly è sviluppata con una solida base scientifica neurale e avanzatissime tecnologie. Tutto progettato per aiutarti a parlare velocemente una nuova lingua, senza pesanti corsi teorici. Oltre allo sconto del 95%, accederai gratuitamente anche a due app extra: Mondly AR, che porta l’apprendimento delle lingue in un mondo virtuale interattivo, e Mondly Kids, un ambiente educativo divertente per i più piccoli.

Con Mondly, imparare nuove lingue non è più un compito ma un’esperienza divertente e coinvolgente: tutto ciò è possibile grazie all’approccio innovativo e alle caratteristiche uniche di questa app che è stata perfino premiata, negli anni, da Facebook e Apple. Per questo motivo non dovresti lasciarti sfuggire la promozione in corso, se il tuo sogno è quello di imparare una nuova lingua.

Per soli 99,99 euro una tantum, anziché 1999,99 euro, avrai a tutte e 41 le lingue a vita, oltre alle due app bonus Mondly AR e Mondly Kids. Nessun abbonamento richiesto, né costi aggiuntivi successivi. Soltanto uno sconto del 95% sul piano lifetime, che fa davvero comodo.