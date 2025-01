Iliad: finalmente arriva l'app ufficiale per iOS e Android

Iliad, l’operatore telefonico famoso per le sue offerte super competitive, da quando è arrivato in Italia ha sempre avuto un limite. Si trattava della mancanza di un’applicazione user friendly per gestire la propria offerta ed eventuali opzioni e funzionalità aggiuntive. Finalmente adesso è arrivata l’app ufficiale.

Questo rappresenta una svolta significativa dell’operatore che, finora, si era affidato principalmente al suo sito web per la gestione dei servizi da parte degli utenti. Adesso i clienti hanno un’applicazione intuitiva e ben realizzata per gestire i servizi con questo operatore telefonico.

La nuova applicazione, disponibile al download dal sito ufficiale alla voce App Iliad, offre diverse funzionalità chiave:

visualizzazione del credito residuo ;

; monitoraggio del consumo dati ;

; gestione delle opzioni dell’offerta ;

; ricarica del credito;

del credito; attivazione di nuovi servizi.

Disponibilità e download dell’app iliad

L’app iliad è ora disponibile gratuitamente su:

Google Play Store per dispositivi Android;

per dispositivi Android; App Store per dispositivi iOS (iPhone e iPad).

Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia ha commentato il lancio di questa nuova app: “Con questa nuova app, vogliamo offrire ai nostri utenti uno strumento semplice e intuitivo per gestire la propria offerta Iliad. È un altro passo verso la nostra missione di rendere la telefonia mobile più accessibile e trasparente per tutti”.

Impatto per gli utenti e prospettive future

Questo lancio rappresenta un notevole miglioramento nell’esperienza utente per i clienti Iliad:

maggiore comodità : gli utenti possono ora gestire il loro account direttamente dallo smartphone, senza dover accedere al sito web;

: gli utenti possono ora gestire il loro account direttamente dallo smartphone, senza dover accedere al sito web; accesso rapido alle informazioni : credito e consumo dati sono ora consultabili con un semplice tap;

: credito e consumo dati sono ora consultabili con un semplice tap; gestione semplificata: l’attivazione di nuovi servizi e le ricariche possono essere effettuate in modo più intuitivo.

Questa novità segna anche un importante cambiamento nella strategia digitale dell’operatore. Ci si può aspettare che l’azienda continui a investire nello sviluppo dell’app, aggiungendo nuove funzionalità e migliorando l’esperienza utente nel tempo, già molto positiva.