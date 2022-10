Iliad Fibra: NUOVO PREZZO a partire da 19,99€

La Fibra di Iliad ha da pochi giorni un NUOVO PREZZO. In questo caso l’offerta disponibile per i già clienti del quarto operatore italiano aumenta di ben 4 euro al mese rispetto alla PROMO di lancio. In pratica, la vecchia promozione a 15,99 euro in convergenza non è più disponibile.

Iliad Fibra: i dettagli col NUOVO PREZZO

La nuova promozione attivabile da qualche giorno ONLINE offre internet illimitato in FTTH fino a 5 Gigabit complessivi al secondo in download e 700 Mbps in upload con il nuovo modem iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e verso più di 60 Paesi. Il tutto a soli 19,99 euro per i clienti Iliad Mobile con una promozione a partire da 9,99€. Il prezzo per chi vuole mantenere la sua tariffa sul cellulare o per chi non intende passare il proprio numero ad Iliad è di 24,99 euro.

Quest’offerta è priva di vincoli contrattuali come tutte le tariffe proposte da Iliad ed il prezzo è garantito PER SEMPRE. Il prezzo aumentato è sicuramente dovuto dal fatto che è stato implementato un nuovo Modem ora con Wi-Fi 6. Questa tariffa è in vigore solo per le nuove attivazioni richieste dal giorno 11 Ottobre 2022. L’offerta è attivabile con lo sconto di 5 euro al mese solo per chi ha una promozione mobile con costo pari a 9,99 euro. I già clienti mobili con promo inferiori a questa soglia potranno attivare la Fibra scontata solo cambiando la loro offerta.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è rimasto lo stesso della promozione di lancio. Il costo di attivazione è di 39,99 euro una tantum. Nel corrispettivo è inclusa anche l’uscita del tecnico per l’installazione della Fibra a casa vostra.

