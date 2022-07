Iliad: Fibra Chiara e Tonda da 15,99€ al mese

La Fibra di Iliad è sicuramente l’offerta più trasparente disponibile per chi intende attivare internet a casa. Il tutto ovviamente come da tradizione del quarto operatore italiano, ossia, senza costi nascosti, senza vincoli e con prezzo bloccato per sempre.

Iliad Fibra: i dettagli

La tariffa in questione prevede internet flat 24 ore su 24 fino a 5 Gigabit complessivi al secondo in download e 700 Mbps in upload con il modem iliadbox incluso nel prezzo, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali. Tutto questo ad un prezzo di soli 15,99 euro ogni mese per i clienti che hanno già una SIM Iliad con pagamento automatico.

Per i clienti mobili che invece non intendono passare ad Iliad è disponibile ad un prezzo pari a 23,99 euro mensili.

La Fibra di Iliad è sicuramente una soluzione adatta a tutti coloro i quali intendono avere internet illimitato a casa senza pensieri. Il prezzo infatti è bloccato per sempre proprio come per le promozioni mobili di Iliad.

A seconda della zona, è disponibile in due tecnologie che variano anche di prestazioni. La FTTH EPON è sicuramente la più performante, mentre, nelle zone dove non c’è questa tecnologia è possibile richiedere l’attivazione in FTTH GPON. La velocità in questo caso è fino ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mbps in upload.

Costi ed altro

La Fibra di Iliad ha un contributo iniziale pari a 39,99 euro una tantum. L’offerta in questione è attivabile sia ONLINE sia tramite i punti vendita abilitati. Attualmente non sono previste scadenze. Le due promozioni sono bloccate per sempre ed inoltre non prevedono vincoli contrattuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.