Iliad: ecco le nuove opzioni per navigare in Europa e Svizzera

Iliad poco fa ha lanciato due nuove opzioni per la Svizzera e per l’Europa che finalmente sono disponibili per tutti i clienti mobili del quarto gestore italiano. Le due promo internazionali, proprio come le tariffe standard, non hanno alcun vincolo da dover rispettare.

Questa mossa commerciale permette ad Iliad di venire incontro alle esigenze di tutti i suoi clienti garantendo del traffico internet che solitamente non è compreso nella loro promozione.

Iliad: PROMO Svizzera ed Europa

Per tutti i clienti da oggi è possibile, come detto, attivare due opzioni che permettono di navigare in Svizzera ed avere dei Giga extra in Unione Europea. Gli addon che vedremo tra un attimo, non prevedono il rinnovo automatico. In sostanza, l’attivazione può essere richiesta solo al momento del bisogno e non è necessario ricordarsi di disattivarla una volta rientrati dall’Estero.

Extra 5GB in UE: al costo di soli 3,99 euro una tantum per un mese è possibile avere 5 Giga extra rispetto ai dati già inclusi in Europa.

5GB in Svizzera: la seconda opzione permette quindi di navigare con solamente 4,99 euro per un mese in tutto il territorio Elvetico.

Il traffico in Unione Europea è compreso nei seguenti Paesi: Antille Francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Attivare una di queste opzioni è davvero semplicissimo e non prevede alcun costo di attivazione. Basterà andare sulla propria Area Personale oppure recarsi in un punto vendita Iliad. Inoltre, Extra 5GB in Unione Europea e 5GB in Svizzera sono compatibili con tutti le promozioni del quarto gestore italiano e possono essere attivare solo una volta per mese.

