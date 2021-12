Ecco le custom Face Plate PS5: colorazioni, prezzo e molto altro

Già da qualche settimana sapevamo che Sony aveva intenzione di rendere disponibile le nuove custom Face Plate per personalizzare la PlayStation 5 con cinque colorazioni differenti, come avevamo appreso da un brevetto riconducibile proprio al colosso nipponico. Quest'oggi, come riporta ufficialmente l'azienda, sono state svelate le Flace Plate colorate della PlayStation 5 di Sony.

Ecco le custom Face Plate colorate per la PlayStation 5 di Sony

La compagnia ha previsto cinque colorazioni differenti: nera, viola, azzurra, rossa e rosa. Ognuna di queste varianti è ovviamente in linea con le nuove colorazioni dei DualSense della console, il tutto per rendere l'esperienza utente il più omogenea possibile. Venendo alla distribuzione delle custom plate per la PlayStation 5, apprendiamo che le colorazioni Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a partire da gennaio 2022 presso alcuni rivenditori selezionati in diversi Paesi, compresa l'Italia.

Per le restanti colorazioni sarà necessario attendere la prima metà del prossimo anno; inoltre, le nuove plate colorate saranno disponibili con qualche giorno di anticipo anche su PlayStation Direct in per gli utenti residenti in Inghilterra, Francia e Germania. Infine, venendo al prezzo delle nuove plate colorate per la console di Sony, al momento l'azienda ha comunicato che saranno disponibili a 59,99 dollari; non è ancora chiaro il listino prezzi per il nostro Paese, ma è molto probabile che verrà rispettata una conversione 1:1, quindi a 59,99 euro.