Il visore di Apple si abbinerà all'iPhone come Apple Watch

Il primo visore di Apple si abbinerà all’iPhone proprio come avviene oggi con gli Apple Watch dell’azienda. In poche parole, il wearable lavorerà in combutta con il telefono.

Intanto, nelle notizie correlate, sappiamo che queso headset verrà annunciato a breve (si parla di un debutto previsto durante la WWDC di giugno, con rilascio sul mercato nei mesi a venire). Prima della presentazione, sono emersi nuovi dettagli sulle funzionalità di base del prodotto.

Cosa sappiamo del visore di Apple?

Oggi, sulla base di un brevetto depositato presso il portale di PatentScope, scopriamo che un “Multi-Device Continuity for use with Extended Reality (XR) Systems” è davvero in cantiere presso il colosso di Cupertino.

Inoltre, il visore AR/VR disporrà di tante featurs per funzionare in simultanea con iPhone; pensiamo alla soluzione Continuità, a Handoff o a Universal Control. Parliamo di caratteristiche esclusive dei gadget di Cupertino che permettono ai terminali di dialogare fra loro.

Ci possiamo aspettare quindi un visore XR con supporto alla Extended Reality contro che alla VR e all’AR. La connessione fra i prodotti dell’azienda sarà totale, ma servirà – come sempre – il medesimo ID Apple e si dovrà essere connessi alla stessa rete. Questo suggerisce che il gadget sarà un prodotto pensato per l’uso in “interna” e non per un utilizzo in mobilità.

