Il visore di Apple è pronto al debutto, arriverà a breve

Oggi apprendiamo una notizia molto importante che riguarda il futuro visore di casa Apple. Si scopre infatti che, pochi giorni or sono, l’azienda ha presentato (ai dirigenti interni) ufficialmente il famigerato headset nel corso di uno show privato tenutosi presso lo Steve Jobs Theater. Lo riporta il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, nella sua ultima edizione di Power On, la newsletter settimanale con approfondimenti tech di ogni tipo.

Cosa sappiamo ad oggi del nuovo visore di Apple?

Il giornalista Gurman ha spiegato, nella sua ultima newsletter, che questa presentazione (avvenuta con ben 100 dirigenti all’interno della compagnia) è stata una “pietra miliare” per il marchio. Tutto sembra essere pronto per il prossimo grande annuncio previsto per giugno, durante la WWDC 2023.

I dirigenti senior di Apple dunque, hanno potuto dare un’occhiata in anteprima al famoso visore, anche se finora, si apprende che è dal 2018 che osservano interessati i lavori e il loro sviluppo. Secondo quanto riferiscono fonti interne alla questione, la presentazione si è tenuta nell’ambito di un evento “raffinato, sfarzoso ed eccitante” (cit.). Tuttavia, secondo Mark, si ipotizza che questo famigerato headset possa giungere sul mercato con non pochi problemi.

Si dice infatti che avrà un prezzo di partenza di 3000 dollari, non ci sarà una funzione particolare che lo renderà “mainstream”, disporrà di una batteria esterna che dovrà essere cambiata ogni due ore e, infine, vanterà un design che, a detta di qualche tester, risulterà poco pratico e comodo nell’uso quotidiano. Inoltre, ci saranno poche app rilevanti. Insomma, all’inizio potrebbe essere un potenziale disastro, ma altresì potrebbe anche essere annunciato a scopo di test per saggiare la risposta del mercato. In poche parole, potrebbe “non essere un prodotto di successo fin da subito”, un po’ come lo è stato Apple Watch diversi anni or sono.

