Il set LEGO Icons Piante Grasse Artificiali è in sconto Amazon per il Black Friday (-20%)

Se sei già in cerca di idee regalo puoi approfittare dello sconto Black Friday di Amazon attivo sul set LEGO Icons Piante Grasse Artificiali, un set unico e originale, che puoi acquistare a soli 39,99 euro.

Set LEGO Icons Piante Grasse Artificiali: per un regalo di Natale unico

Il set LEGO in questione è pensato per un pubblico adulto e permette di costruire ben 9 piccole piante artificiali, ognuna con il proprio contenitore, per trasformare i tuoi spazi con un design affascinante.

Le piante grasse che andrai a costruire non imitano soltanto l’aspetto realistico delle corrispettive piante vere, ma sono dotate di forme, trame e colori diversi per permetterti di dare vita a composizioni uniche. Infatti potrai personalizzarle come vuoi esponendole in un punto focale nel salotto o distribuirle in piccoli angoli.

Per questo troverai 3 manuali di istruzioni, così puoi costruire ogni pianta in tranquillità, da solo o condividendo questo hobby creativo con amici e familiari.

Un’idea regalo originale e versatile adatto ad ogni genere e per celebrare occasioni speciali come il Natale. Perfetto per abbellire la casa o l’ufficio, acquista il set LEGO Icons Piante Grasse Artificiali a soli 39,99 euro.