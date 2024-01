Il RE dei LOW COST di Samsung torna a prezzo REGALO: Galaxy A14 a 135€

Il 2024 è appena iniziato e abbiamo già a portata di mano l’occasione più assurda di sempre: l’eccellente budget phone Samsung Galaxy A14 è in vendita su Amazon a un prezzo assolutamente imperdibile.

Sfruttando lo sconto immediato del 36%, infatti, il già economico device del colosso sudcoreano può essere finalmente tuo spendendo la cifra shock di appena 135€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

A questo prezzo Samsung Galaxy A14 è il best buy assoluto di Amazon: occasione shock

Sottile, leggero, comodo da usare e con un design minimal, il device di Samsung mira a soddisfare le tue esigenze quotidiane senza mai un passo falso. Il pannello Infinity-V da 6.6 è perfetto per guardare tutti i video che vuoi a risoluzione Full HD+, monta un processore octa core per avviare in un istante le tue app preferite e ha di fianco una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Come se non bastasse, Samsung Galaxy A14 integra anche un modulo fotografico multiplo sul retro con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Non devi assolutamente farti scappare questa occasione su Amazon sul popolarissimo budget phone di Samsung, uno dei più amati e popolari degli ultimi mesi; mettilo subito nel carrello e lo riceverai direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.