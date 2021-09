Il nuovo MMO di Amazon potrebbe arrivare al suo servizio di cloud gaming Luna. Di fatto, a breve vedremo anche New World sulla piattaforma del gigante americano.

New World potrebbe arrivare su Amazon Luna

New World, il prossimo MMO di Amazon Games, è a poche settimane dal suo lancio su PC il 28 settembre. Ma ad un certo punto in futuro, potrebbe essere offerto sul servizio di cloud gaming Luna di Amazon, ha affermato Richard Lawrence, direttore dello studio di Amazon Games, in un'intervista a The Verge.

“Sono abbastanza fiducioso che a un certo punto vedrai anche New World su Luna“, afferma Lawrence. Ciò potrebbe espandere il numero di potenziali giocatori di una quantità significativa poiché Luna è disponibile su molti terminali diversi, inclusi (da giovedì scorso) il Chromebook e il Fire di Amazon.

“Luna è specializzata in questa idea quasi impossibile di ‘Oh, posso trasferire la tua complessa esperienza PC su molti dispositivi diversi'“, spiega Lawrence. “E il “New World è un ambiente molto guidato dagli input“.

Ciò significa che se non avrete una tastiera, un mouse e uno schermo o monitor dedicato per il gaming, potrebbe non essere un'esperienza soddisfacente. In altre parole, giocare ad un MMO progettato per PC su un controller o sul piccolo schermo dell'iPhone 12 Mini forse non sarà il modo migliore per giocare.

Ad ogni modo, New World su Luna potrebbe essere la “killer app” di Amazon, utile per portare nuovi utenti a provare la piattaforma di cloud gaming appena sviluppata.

Lo streaming di New World su Luna sarebbe anche un'impressionante vetrina per la recente infrastruttura cloud AWS di Amazon, che è la spina dorsale sia dell'MMO che del servizio di cloud gaming.

Sembra probabile che Amazon voglia trovare un modo per utilizzare il proprio gioco per promuovere il proprio servizio di cloud gaming, il tutto in esecuzione sulla propria infrastruttura.

Detto questo, non sappiamo con certezza se o quando New World sarà mai giocabile su Luna, anche se in base ai commenti di Lawrence, sembra che un giorno potreste essere in grado di farlo. L'open beta del nuovo MMO verrà aperta dopo il debutto ufficiale del 28 settembre.

Amazon

Videogames