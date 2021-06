Amazon Luna sarà disponibile per tutti i membri Prime già a partire dalla prossima settimana, stando a quanto si legge dal blog della compagnia americana.

Amazon Luna: si potrà provare per poco tempo

Ricordiamo che Amazon ha fatto il suo ingresso nel mercato dei servizi di streaming di giochi lo scorso anno con il lancio di Luna. Finora il servizio era disponibile solo per un numero limitato di utenti che dovevano però richiedere l'accesso anticipato. Adesso cambia tutto, poiché Luna sarà aperta a tutti i membri Prime la prossima settimana per un periodo di tempo limitato.

Luna sarà disponibile per gli abbonati Prime il 21 giugno e il 22 giugno e gli utenti potranno giocare gratuitamente per 7 giorni, stando a quanto dichiarato Amazon. Dopo il periodo di 7 giorni, gli utenti dovranno pagare $ 5,99 al mese per continuare a usufruire del servizio. Luna è ancora disponibile solo negli Stati Uniti.

È stato anche riferito che il Luna Controller, lanciato insieme al servizio di streaming di giochi l'anno scorso per $ 49,99, sarà messo in sconto del 30%. Questo porta il prezzo di vendita della periferica a 34,99 dollari.

Il joypad si connette tramite cloud al servizio di streaming che riduce la latenza di andata e ritorno da 17 a 30 ms rispetto a una connessione Bluetooth locale. È compatibile con PC Windows, Mac, Fire TV, iPhone, iPad e alcuni telefoni Android. Il Luna Controller può anche essere collegato tramite Bluetooth ai suddetti dispositivi così da essere utilizzato come controller per giocare ad altri titoli al di fuori di Luna; funge anche da telecomando per Fire TV.

Se non desiderate acquistare il controller, la piattaforma funzionerà anche con il controller DualShock 4 di PS4, il controller di Xbox One, il Razer Kishi e una tastiera + mouse.

Luna ha i suoi giochi che includono Control, GRID, Ghost Runner e Metro Exodus. Se desiderate più giochi, potrete iscrivervi alla beta del canale Ubisoft+ che consente di accedere a una libreria di giochi Ubisoft, inclusi titoli importanti come Assassin's Creed Valhalla e Watchdog Legion.

