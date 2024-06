Il POCO F6 Pro è in offerta su eBay ad un prezzo top: Snapdragon 8 Gen 2, ricarica a 120W e splendido AMOLED 6,67"

Il Xiaomi POCO F6 Pro, disponibile su eBay a 422,10€ utilizzando il codice sconto “PIT10PERTE2024”. Perché comprarlo? Offre prestazioni straordinarie ad un ottimo prezzo. Chipset potente, fotocamera all’avanguardia e una velocità di ricarica fulminea. Ha davvero tutto quello che ti serve.

Il POCO F6 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La luminosità massima è notevole: 4000nits, per una visione dei contenuti perfetta anche in spiaggia, sotto la luce diretta del sole.

Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questo setup garantisce davvero tutta la potenza di cui hai bisogno per qualsiasi applicazione e task, senza eccezioni. Come promesso, anche la batteria da 5000 mAh è straordinaria: autonomia al top e, soprattutto, supporto alla ricarica rapida a 120W (!). Da 0 al 100% in meno di 30 minuti: è davvero difficile fare di meglio.

In ultima battuta, ci spostiamo sul comparto fotografico dove troviamo un’ottima fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP. Un setup che si comporta straordinariamente anche in condizioni di luce poco favorevoli. Non serve davvero aggiungere altro: è un device fenomenale. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito in forte sconto!