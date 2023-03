Il più grande limite della VPN di Google (e l'alternativa migliore)

Nove utenti su dieci sono interessati alla VPN perché vogliono superare le restrizioni geografiche stabilite dai provider dei siti web, su tutti i portali di streaming. Purtroppo la VPN di Google non consente di selezionare il Paese di uscita, operazione che viene invece eseguita in automatico da Google. Si tratta di una mancanza non trascurabile, che rende l’esperienza d’uso della stessa VPN fortemente limitante. Per fortuna però esistono delle soluzioni migliori, come la VPN di Surfshark, oggi in sconto dell’82% se scegli il piano di 24 mesi, a cui si aggiungono altri due mesi gratuiti.

La VPN di Surfshark è migliore rispetto alla VPN di Google (e costa allo stesso modo)

Poniamo il caso che tu sia in vacanza negli Stati Uniti o nel Regno Unito e non voglia perderti la finale di Champions League con il tuo abbonamento a Sky registrato in Italia. Ecco, con la VPN di Google non potresti simulare la posizione in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea, condizione indispensabile per la visione della partita, mentre con Surfshark sì. Lo stesso discorso vale anche per qualsiasi altro servizio streaming a cui sei abbonato, così come se dall’Italia vuoi guardare un contenuto offerto liberamente all’estero.

Con Surfshark la musica è ben diversa. Puoi infatti scegliere tra più di 3.200 server in 100 nazioni e beneficiare di uno strumento di rotazione dell’IP, attraverso cui cambi l’IP senza disconnetterti dalla VPN, per una navigazione ancora più protetta e lontana da sguardi indiscreti. E sempre con Surfshark saluti per sempre i fastidiosi pop-up dei cookie che si aprono sul tuo browser non appena ti colleghi a una determinata pagina web. Inoltre, per una sicurezza ulteriore, Surfshark utilizza Multi-Hop, una funzionalità avanzata grazie alla quale è possibile connettersi a due server diversi in contemporanea.

Tutto questo lo puoi fare a un prezzo minimo. Se il piano base di Google One costa 1,99 euro al mese, attivando oggi Surfshark paghi 2,30 euro al mese per 24 mesi, con l’aggiunta di 2 mesi gratuiti. Meglio, no?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.