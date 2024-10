Il nuovo set LEGO Gioconda è arrivato su Amazon: acquistalo subito

Su Amazon è adesso possibile acquistare il nuovo set LEGO Art Gioconda, una riproduzione da 1503 pezzi del capolavoro di Leonardo da Vinci disponibile ad un prezzo di 98,99 euro, con spedizione Prime e consegna garantita nel giro di 48 ore.

LEGO Gioconda: la Mona Lisa in casa con uno stile unico

Il set è un kit di costruzione per adulti che ti permette di assemblare una dettagliata riproduzione del celebre dipinto di Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Un set bellissimo da vedere destinato a diventare un elemento decorativo creativo e moderno per la tua casa.

Una volta completata, infatti, la Gioconda LEGO diventa un quadro a tutti gli effetti che puoi usare per abbellire soggiorni, studi o qualsiasi spazio in cui desideri esporre un tocco di arte e design. Racchiusa in una cornice color oro, per un tocco classico, hai anche la possibilità di personalizzare l’espressione del quadro, ad esempio sostituendo gli occhi della Gioconda con pezzi vuoti per creare magari un dipinto più estratto.

All’interno della confezione troverai il libretto di istruzioni che ti guiderà passo dopo passo nella costruzione insieme a un codice QR da scansionare per ascoltare una soundtrack coinvolgente che ti accompagni durante l’assemblaggio.

Idea regalo perfetta per chiunque: acquista il set LEGO Gioconda a 98,99 euro su Amazon.