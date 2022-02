Il nuovo evento PlayStation ci dirà quando esce God of War Ragnarok?

Sembra un po' diventato il segreto di Pulcinella, ma pare che Sony abbia in programma un nuovo evento PlayStation per marzo 2022 in cui God of War Ragnarok, con la sua data di uscita, potrebbe giocare il ruolo del protagonista.

Il “solito” Shpeshal Nick, noto insider del settore, ha aperto un thread su Twitter in cui ha parlato del prossimo State of Play, suggerendo che Sony abbia affettivamente uno show in programma per marzo, definendolo peraltro “quello buono”.

Cosa voglia dire si fa presto a fare due ipotesi: la prima riguarda proprio God of War Ragnarok, di cui non si hanno aggiornamenti da un bel po' di tempo e che è comunque previsto per il 2022 su PS4 e PS5; la seconda guarda invece a Spartacus, il presunto nuovo abbonamento che metterà insieme PlayStation Plus e PlayStation Now in risposta al rivale Xbox Game Pass.

State of Play di marzo 2022: sarà davvero la volta di God of War Ragnarok?

Lo pensano in molti: Sony potrebbe chiudere in “bellezza” un inizio di 2022 scoppiettante iniziato con il lancio della raccolta di Uncharted, proseguito con Horizon Forbidden West e che si concluderà proprio a marzo con Gran Turismo 7 e l'esclusiva temporale Ghostwire Tokyo.

Annunciare la data di uscita di God of War Ragnarok potrebbe essere la proverbiale ciliegina sulla torta, per rendere ancora più indimenticabile un momento di certo di rilievo per tutti i fan di videogiochi e PlayStation.

Altre fonti sostengono del resto che il nuovo God of War non sarebbe l'unico protagonista dell'evento: si parla del ritorno di Sly Cooper, ma anche di maggiori informazioni su PlayStation VR2, il visore next-gen per PS5 di cui abbiamo conosciuto da poco il design. Soprattutto, come si diceva, si attendono finalmente dettagli ufficiali su PlayStation Spartacus, il servizio che potrebbe rivoluzionare quella che ad oggi è l'offerta di PS Plus e PS Now.