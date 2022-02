PlayStation VR2: il visore per PS5 in mostra nelle prime immagini!

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, Sony ci mostra finalmente il design ufficiale di PlayStation VR2, il visore per la realtà aumentata di ultima generazione che sarà disponibile quest'anno per PlayStation 5. Come era prevedibile, il design richiama in parte quello della console, ma soprattutto quello del controller PS VR2 Sense già presentato qualche tempo fa: il look “sferico” gli dona certamente un aspetto futuristico e scopriamo anche qualche caratteristica inedita.

PlayStation VR2 per PS5: design futuristico e un rivoluzionario sistema di raffreddamento

Sony spiega che durante la progettazione di PS5 stava già pensando anche alla realizzazione del PlayStation VR2: questo spiega le somiglianze, che sono volute, tra la console e il visore VR di nuova generazione. Per quanto riguarda il PS VR2 si è optato su un design sferico, in virtù del fatto che si tratta di un dispositivo che sta costantemente a contatto con chi lo indossa.

Quindi, se da una parte vi era l'obiettivo di dare vita ad un elemento che fosse anche accattivante per l'arredamento casalingo, dall'altra lo scopo era costruire un oggetto che non fosse stancante da usare, per farci immergere nel mondo di gioco quasi dimenticando di aver un visore in testa o un controller tra le mani. Il concetto utilizzato per il primo PS VR è stato riapplicato e in parte modificato per il visore next-gen, con il mantenimento di alcune funzioni già viste con la precedente generazione, come la visiera regolabile e il posizionamento dell'ingresso cuffie stereo.

Il PlayStation VR2 ci offrirà però qualcosa in più, come il regolatore a rotella della lente, per offrire un'opzione extra volta ad adeguare la distanza della lente tra gli occhi e ottimizzare la visuale. Il design più sottile e la leggera riduzione del peso, insieme a un innovativo sistema di ventilazione, completano il quadro per quel che concerne il comfort garantito dal visore, come spiega Yujin Morisawa, Senior Art Designer di SIE:

“Quando ho iniziato a lavorare sul design del visore PlayStation VR2, una delle aree su cui volevo concentrarmi sin dall’inizio è stata la creazione di una presa d’aria nel visore simile a quelle della console PS5 che consentono il flusso d’aria. I nostri ingegneri hanno proposto questa idea per consentire la ventilazione ed evitare di far appannare le lenti quando i giocatori sono immersi nei giochi VR. Ho lavorato su molti concetti di design per raggiungere questo risultato e, nel design finale, è possibile notare un piccolo spazio tra la parte superiore e quella anteriore della visiera che contiene la ventilazione integrata. Sono davvero orgoglioso del risultato finale e del feedback positivo che ho ricevuto finora. Spero che anche i fan di PlayStation siano soddisfatti e non vedo l’ora che provino PS VR2“

Prezzo e data di uscita del PS VR2

Non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda prezzo e data di uscita: dettagli che, si presume, conosceremo nel corso dell'anno in vista di un lancio che dovrebbe avvenire durante la prossima stagione autunnale, secondo le ultime indiscrezioni.

Sony conclude assicurando che i kit di sviluppo di PlayStation VR2 sono già nelle mani degli sviluppatori e possiamo dunque aspettarci nuovi annunci con il passare dei mesi.