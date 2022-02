Gran Turismo 7 meglio di Forza Horizon 5? La risposta di uno Youtuber

Il prossimo 4 marzo, i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno finalmente mettere le mani su Gran Turismo 7, che segna l'atteso ritorno di una saga assente dagli schermi videoludici ormai da diversi anni. Sebbene di fatto non appartengano proprio allo stesso sotto-genere, in molti si sono chiesti quale sarebbe il risultato se messo al confronto con Forza Horizon 5, il racing game open world esclusivo PC e Xbox che lo scorso novembre ha conquistato tutti. Una risposta prova a darla lo youtuber Destin Legarie in un nuovo video.

Perché Gran Turismo 7 può essere meglio di Forza Horizon 5 e perché rischia di essere un confronto insensato

Nel corso della sua analisi, Destin tesse le lodi di alcune delle caratteristiche più interessanti di Gran Turismo 7, a cominciare dall'inedita modalità Music Replay, che promette di aggiungere varietà e pepe alle sessioni di gioco nel titolo di corse. L'altro aspetto preso in esame riguarda lo spazio occupato su disco: Forza Horizon 5 necessita di scaricare circa 80 GB anche dopo aver inserito il blu-ray nella console, mentre il nuovo Gran Turismo dovrebbe richiedere meno dati in download.



Il confronto dello youtuber verte poi su caratteristiche come il Photo Mode, ritenuto superiore rispetto quello di Forza Horizon, il feeling restituito pad alla mano dal feedback aptico del DualSense e dalla nuova intelligenza artificiale che troveremo in Gran Turismo 7 che promette di rivoluzionare il genere di appartenenza.

Ora, va detto che oltre ad essere valutazioni opinabili e sicuramente soggettive, d'altro canto va sottolineato come i due giochi siano profondamente diversi tra loro, seppur appartenenti allo stesso macrogenere. Forza Horizon 5 punta su un'esperienza frenetica e adrenalica, calata in un contesto open world ricchissimo di attività e spettacolare da vedere.

Gran Turismo 7 offrirà un'esperienza più compatta, legata alle gare sul circuito e con un modello di guida che punterà più sulla simulazione e sul realismo. Forse i primi confronti sensati potranno arrivare con Forza Motorsport 8, che dovrebbe essere in uscita a fine anno in esclusiva per PC e Xbox Series X/S. Nel frattempo, sarà bene godersi entrambe le filosofie prodotte da Polyphony Digital e Playground Games.