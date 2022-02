God of War Ragnarok per PS4 e PS5 quando esce? Arriva una conferma

God of War Ragnarok è ancora previsto per il 2022 e non sarà rinviato al 2023. Ad assicurarlo è il noto giornalista Jason Schreier in risposta ad un utente su Reddit che si diceva preoccupato del fatto che il titolo potesse essere spostato nuovamente di un altro anno. Schreier però è stato molto lapidario nell'affermare che così non sarà e che il nuovo God of War è destinato ad essere, come già annunciato, una delle esclusive Sony di punta per PS4 e PS5 del 2022.

God of War Ragnarok nel 2022, quando avremo nuove informazioni?

Per il momento, Sony non ha fornito una finestra di lancio precisa per God of War Ragnarok, limitandosi a confermare un generico 2022. Ricordiamo che il gioco era inizialmente previsto per il 2021, prima di essere rinviato all'anno corrente: ora, stando alle parole del famoso giornalista, pare che non si andrà effettivamente oltre il 2022 e bisogna solo aspettare informazioni ufficiali da parte della compagnia giapponese.

Quando arriveranno è difficile dirlo: Sony potrebbe organizzare uno State of Play dedicato nei prossimi mesi, per poi confermare una release che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe avvenire in autunno, probabilmente nel mese di settembre.

È chiaro tuttavia che i piani possano sempre cambiare, ma da quel che filtra dall'industria non pare ci sia un pericolo per un ulteriore rinvio per il lancio di Ragnarok, destinato ad arricchire una line-up di esclusive Sony per il 2022 appena aperta alla grande da Horizon Forbidden West.

Il gioco è in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5 e sarà un diretto sequel dell'omonimo sequel/reboot lanciato nel 2018 in esclusiva per PS4 e giunto di recente anche su PC.