PS5 avrà il suo Game Pass? Sì, secondo il capo di Xbox

Si chiama PlayStation Spartacus, ma è solo il nome in codice del nuovo servizio in abbonamento per PS4 e PS5 che Sony dovrebbe lanciare in primavera in risposta a Xbox Game Pass. Ed è proprio Phil Spencer, capo della divisione Xbox in Microsoft, a parlarne in una recente intervista dicendosi sicuro che si tratterà di qualcosa di molto simile all'offerta garantita dal Game Pass.

Il Game Pass di PS5 e PS4 includerà le esclusive al D1? Il parere di Phil Spencer

Nel corso di una chiacchierata con il portale IGN.com, l'esecutivo di casa Redmond ha così commentato le indiscrezioni:

“Non voglio dire che sembri che abbiamo capito tutto, ma penso che la risposta giusta sia consentire ai tuoi clienti di giocare ai giochi che preferiscono, dove vogliono e dar loro la possibilità di scegliere come costruire la propria libreria. Inoltre, bisogna essere trasparenti circa i piani in termini di iniziative per PC, cross-gen e altre cose. Quindi, quando sento gli altri fare cose come Game Pass o portare le esclusive su PC, per me ha senso perché penso sia la risposta giusta“.

Spencer ha aggiunto che non può parlarne ovviamente in forma sicura, ma la ritiene un'eventualità quasi inevitabile.

“Per quanto ci riguarda, dovremmo continuare a innovare, competere, perché le cose che stiamo facendo potrebbero essere vantaggi che abbiamo oggi sul mercato, ma si basano solo sul fatto che siamo arrivati per primi, non che abbiamo creato qualcosa che nessun altro può andare a creare. Penso che la risposta giusta sia lanciare fantastici giochi su PC, console e cloud e renderli disponibili sin dal day one nell'abbonamento. E mi aspetto che sia ciò che farà il nostro concorrente.”

Cos'è PlayStation Spartacus e perché se ne parla tanto?

Le prime voci su PlayStation Spartacus sono relative a qualche settimana fa: dovrebbe trattarsi di un servizio che metterà insieme PlayStation Plus e Now, eliminando gradualmente l'esistenza di quest'ultimo. Il lancio pare sia previsto in primavera per PS5 e PS4 con una struttura a tre livelli.

Il primo livello, il più economico, sarà essenzialmente il PlayStation Plus attuale, con multiplayer online e quattro giochi mensili gratuiti. Il secondo offrirà invece un ampio catalogo di giochi in stile Xbox Game Pass, mentre il terzo, infine, dovrebbe includere demo estese, gaming in streaming e anche i classici PS1, PS2 e PS3.

E sarà davvero come pensa Phil Spencer? Esclusive PS4 e PS5 subito al D1 nel nuovo servizio? Staremo a vedere.