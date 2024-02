Il nuovo Aspirapolvere Senza fili Dyson V8 CROLLA di PREZZO: ben 120€ in meno!

Quando si parla di aspirapolveri senza fili per la pulizia della propria casa, Dyson è la regina. Se volevi proprio un suo aspirapolvere, ti farà piacere sapere che il nuovissimo Dyson V8 è in sconto su eBay. Mentre il prezzo di listino si attesta sui 399,00, grazie a questo sconto potrai pagare l’aspirapolvere solamente 279,00€ al posto degli originali 399,00€ di listino!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere Dyson V8

Dyson V8 è dotato della tecnologia anti-groviglio grazie alla spazzola Motorbar che districa peli e capelli dal rullo, garantendo una pulizia più efficiente. Questo ti permette di dire addio a pulizie laboriose e poco efficaci. Grazie al suo design che garantisce la silenziosità, emette un basso rumore durante l’uso, consentendoti di pulire in qualsiasi momento senza disturbare i tuoi animali domestici o la tua famiglia. Inoltre, il sistema di filtrazione sigillato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, inclusi allergeni e odori causati dagli animali domestici, garantendo un’aria più pulita e sana in tutta la casa.

La versatilità e la sua facilità di utilizzo ti consentono di affrontare pulizie profonde su ogni superficie, passando facilmente da una modalità di aspirazione all’altra per pulire pavimenti, tappeti, divani, scale e altro ancora. Grazie alla sua leggerezza sarai anche in grado di pulire il soffityo in maniera agevole.

Inoltre, il Dyson V8 si trasforma anche in un aspirapolvere portatile, perfetto per liberarti di peli e polvere anche in auto, negli angoli difficili da raggiungere e sui mobili. Una volta che avrai finito di utilizzare questo aspirapolvere, poi, lo potrai riporre sula base di ricarica a muro.

Inizia a pulire la tua casa con semplicità grazie al fantastico aspirapolvere Dyson V8. Approfitta ora dell’offerta per pagarlo solamente 279,00€!