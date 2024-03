Il mouse giusto per dimenticare le mani sudate costa soltanto 38€

Cerchi un mouse gaming di ottima qualità che ti consenta di mantenere le mani sempre asciutte? Allora non puoi perdere il Cooler Master MM710, un dispositivo dalle eccellenti performance ed estremamente comodo da impugnare. Grazie al suo particolare design, impedirà la comparsa del sudore nonostante il lungo tempo trascorso al pc. Inoltre, la sua robustezza lo rende un apparecchio pratico e solido.

La promozione è ormai alle battute finali, approfitta di quest’opportunità e metti a segno il colpo su Amazon: grazie ad un irripetibile sconto del 24%, il mouse Cooler Master sarà tuo ad un prezzo di soli 38 euro invece di 49 euro.

Torna in sconto per il mouse gaming Cooler Master

Un mouse completo e soprattutto leggero, con un peso di appena 53 grammi. La zona superiore traspirante a nido d’ape, protetta con un rivestimento che resiste a polvere ed acqua, è l’ideale per ridurre al minimo il sudore nel palmo della mano e l’affaticamento del polso.

A bordo del mouse è presente il sensore ottico Pixart Pmw3389 da 16000 dpi, con 7 impostazioni di sensibilità, per la massima precisione. Il movimento è ulteriormente migliorato grazie al supporto dei piedini in PTFE. I pulsanti di destra utilizzano interruttori Omron di prima qualità.

Le unità a disposizione stanno per finire, non pensarci troppo ed aggiungi al carrello il tuo nuovo mouse da gaming Cooler Master MM710 con un risparmio di 11 euro: arriverà a casa in men che non si dica.