Il Monitor OLED di Samsung costa 450€ in MENO con questo SCONTO!

Quest’offerta è riservata a chi cerca un monitor dalla qualità davvero altissima, in prospettiva di entrare a far parte della propria postazione per anni e anni. Parliamo di Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8, dotato di un pannello curvo con risoluzione WQHD e tecnologia OLED. Il prezzo iniziale di 1.349,00€ è solo un brutto ricordo: con questa corposissima offerta lo pagherai 898,98€!

Tutte le caratteristiche del monitor Samsung

L’epicentro di questo monitor è sicuramente la tecnologia OLED del pannello, grazie alla quale potrai godere di neri assoluti e colori vividi che offrono un contrasto infinito, regalandoti una profondità e un realismo senza paragoni. Il processore Neo Quantum, poi, ottimizza ogni singolo fotogramma in tempo reale, garantendo un’esperienza di gioco sempre fluida e ricca di dettagli.

Con la tecnologia HDR True Black 400, i neri sono ancora più profondi e i dettagli nelle ombre sono resi in modo nitido. Questa tecnologia esalta la luminosità e la gamma di colori, permettendoti di vivere le scene di gioco nella loro massima bellezza.

E grazie alla risoluzione Ultra WQHD, avrai a disposizione un’ampia area di gioco che ti permetterà di cogliere ogni minimo dettaglio. Questo ti consentirà di avere sempre sotto controllo l’intera azione e anticipare le mosse dei tuoi avversari.

Con il Gaming Hub integrato, potrai accedere ai tuoi servizi di streaming e alle console preferite direttamente dal monitor, senza la necessità di download o installazioni aggiuntive. La piattaforma Smart TV offre un’esperienza di intrattenimento senza limiti, con accesso a Netflix, YouTube e altri servizi di streaming tramite una semplice connessione Wi-Fi.

Inoltre, la nuovissima illuminazione Core Lighting+ aggiunge un tocco di stile alla tua postazione di gioco, con colori fantastici e personalizzabili che vengono proiettati dal retro del monitor.

Prendi subito uno dei migliori monitor di sempre al prezzo scontato di 898,98€. Con Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 non avrai più rimpianti e potrai giocare come mai prima d’ora.