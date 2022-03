Il miglior tablet del MWC 2022? Non è l'iPad!

Il Huawei MatePad Paper e-Ink è stato classificato come uno tra i migliori tablet presenti al MWC 2022. Sappiamo che il Mobile World Congress (MWC) 2022 si è tenuto la scorsa settimana a Barcellona dopo una pausa di due anni a causa della pandemia da Coronavirus.

Sebbene un certo numero di OEM cinesi come Xiaomi, Vivo, non fossero presenti fisicamente allo show, la star della fiera è stata un'azienda cinese di cui non pensavamo: Huawei.

Huawei MatePad Paper E-Ink: innovativo al punto giusto

Nonostante le sanzioni statunitensi che hanno quasi paralizzato il business degli smartphone del colosso di Ren Zhengfei, l'azienda ha organizzato uno show interessante con la presentazione di diversi tablet e notebook. Forse, il più eccezionale, in base alle valutazioni dei media, è il tablet MatePad Paper e-Ink. Questo è un prodotto unico nel suo genere che funge sia da lettore di e-book che da tablet.

Il MatePad Paper è classificato come uno dei “Best of Mobile World Congress 2022” insieme a diversi prodotti Huawei come il MateBook X Pro, MateStation X all-in-one, notebook 2-in-1 MateBook E, stampante PixLab X1 e l'altoparlante portatile Sound Joy.

Ricordiamo che questo dispositivo racchiude uno schermo in scala di grigi da 10,3 pollici con una risoluzione di 1872 x 1404 pixel e un rapporto di aspetto di 227 PPI. Il display e-ink è dotato di funzionalità aggiuntive come uno schermo antiriflesso e riflettente che aiuta l'utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione. Presenta cornici rifilate sui bordi ma la cornice sinistra è leggermente più largo per dare l'idea di un libro che viene aperto. Come risultato delle cornici ridotte, il terminale presenta un rapporto schermo-corpo dell'86,3%.

Internamente, MatePad Paper funziona su un processore Hexa-core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il tablet e-ink si basa su HarmonyOS 2 offrendo funzionalità come la possibilità di stabilire facilmente una connessione tra il tablet e laptop, PC, tablet e telefoni del marchio.

Il tablet è dotato di WiFi 6+, un sensore di impronte digitali incorporato sotto il pulsante di accensione e supporto Bluetooth 5.2 e contiene una batteria da 3625 mAh che può fornire fino a 28 giorni di autonomia in standby. Inoltre viene fornito con una ricarica rapida da 22,5 W che secondo la compagnia può fornire fino a 6 giorni di lettura con una carica di 1,5 ore. Supporta la ricarica inversa.

Arriva in bundle con una M-Pencil e una custodia protettiva; sarà venduto al dettaglio in Europa per € 499.