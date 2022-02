Honor Magic4: la serie svelata al MWC 2022

Il colosso Honor, un tempo rappresentato dall'ex casa madre Huawei, ha svelato oggi, al Mobile World Congress 2022, la nuova linea di prodotti di punta.

Si chiama Honor Magic 4, ed è una serie di smartphone top di gamma che comprende il modello standard e quello Pro. Parliamo di telefoni tecnologicamente all'avanguardia in diversi settori: display, SoC, video, prestazioni, privacy e design. Non di meno, l'OEM cinese ha lanciato anche il Watch GS 3 e gli auricolari Earbuds 3 Pro.

Honor Magic4: caratteristiche della serie

George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd, ha così commentato:

Noi di Honor ci interroghiamo costantemente su ciò che potremmo fare per assecondare le richieste degli utenti e per creare un’eccezionale esperienza di prodotto. La nostra serie premium HONOR Magic incarna perfettamente la nostra tecnologia innovativa e testimonia la nostra attitudine a sfidare costantemente i punti di riferimento del settore. Ridefinendo l'eccellenza attraverso il design, il display, la fotocamera, le prestazioni e la sicurezza, la nuova serie HONOR Magic4 offrirà un'esperienza d’uso davvero magica agli utenti di tutto il mondo.

I telefoni hanno un design simmetrico, un pannello al top, capacità fotografiche uniche, prestazioni lato video degne di una cineprese e strizzano l'occhio alla privacy con una serie di misure volte a garantire la sicurezza degli utenti.

Honor Magic4 viene venduto in tante colorazioni; oltre al classico bianco e nero, la line-up è stata annunciata in ciano e in Gold. Sono colorazioni uniche, premium che rappresentano al meglio la vision della compagnia e la sua storia nello sviluppo di articoli dal bel design.

Quanto costano i nuovi device? Il modello Pro parte dal prezzo consigliato al pubblico di €1.099,00, mentre l'iterazione vanilla Magic4 è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di €899,00.

Vi sveleremo nuovi dettagli circa la messa in vendita in Europa non appena avremo maggiori informazioni in merito; restate connessi.