Il Lenovo IdeaPad 3 è in offerta su Amazon: risparmi 100€

Il Lenovo IdeaPad 3 è in offerta su Amazon a soli 499,00€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo più basso recente di 599,00€. Insomma, oggi puoi risparmiare ben 100€ su un ottimo laptop. A nostro avviso, si tratta di un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un dispositivo che coniughi prestazioni elevate, portabilità e stile.

Il cuore pulsante dell’IdeaPad 3 è il processore Intel Core i5-1235U, che grazie ai suoi 10 core (2 fisici e 8 virtuali) e 12 thread, assicura prestazioni eccezionali per un notebook dalla linea sottile e leggera, pesando solo 1.6 Kg. Con frequenze che spaziano da 1.3GHz a 4.4GHz per i core fisici e da 0.9GHz a 3.3GHz per quelli virtuali, supportate da una memoria cache di 12MB, questo processore è in grado di affrontare con agilità qualsiasi tipo di applicazione, dai compiti lavorativi più impegnativi ai momenti di relax con multimedia e giochi.

Lo spazio di archiviazione non è da meno, con un SSD da 512GB che offre reattività e affidabilità senza precedenti, permettendo di salvare e accedere rapidamente a documenti, progetti e contenuti multimediali.

La RAM da 8GB contribuisce ulteriormente a rendere ogni operazione fluida e priva di intoppi, garantendo una gestione ottimale delle risorse anche in multitasking.

Il display da 15.6″ Full HD, con pannello IPS e risoluzione di 1920×1080, illumina l’esperienza utente con una luminosità di 300 nits e una qualità dell’immagine che si mantiene eccellente da ogni angolazione. Le immagini si animano con colori vividi e dettagli nitidi, arricchendo ogni tipo di contenuto, dalla visione di film alla navigazione web, fino al lavoro grafico meno esigente, supportato dalla scheda grafica integrata Intel Iris Xe.

Con il suo processore potente, ampio storage SSD, RAM efficiente, e uno schermo di qualità superiore, questo notebook si posiziona come una scelta eccellente per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia. Non perdere questa offerta e acquista subito il Lenovo IdeaPad 3 in fortissimo sconto!