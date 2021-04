Redmi ha confermato oggi che la gamma di gaming phone K40 Game Enhanced verrà lanciata in Cina il 27 aprile- Prima che vi confondiate, sappiate che ci sono due modelli di smartphone da gioco del sub-brand di Xiaomi che sarebbero in fase di sviluppo. Hanno il numero di modello M2102K10C e M2104K10C. Come afferma anche il tipster Digital Chat Station, entrambi sono già apparsi presso l’ente per la certificazione 3C e sappiamo che godranno del supporto di ricarica fino a 67 W.

Redmi K40 Game Enhanced avrà il SoC Dimensity 1100 o il 1200?

Ora, il post di Master Lu Weibo mostra uno screenshot dei benchmark di un dispositivo Redmi con numero di modello M2104K10AC. Il dispositivo in prova ha un chipset MediaTek Dimensity 1100, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e un display FHD +.

Cioè, la risoluzione del display è di circa 2400 × 1080 pixel, simile a quella del Redmi K40 standard. Ad ogni modo, il device con il numero di modello M2104K10AC ha ottenuto un punteggio complessivo di 758.248 nei benchmark Master Lu. Questo è così ripartito:

268.303 in CPU;

249.963 in GPU;

il resto in altre categorie.

Sarà interessante vedere se Xiaomi lancerà una “versione Standard” accanto all’edizione Game Enhanced in Cina. A proposito di versione, un prodotto similare è stato registrato sotto il brand “POCO” in India e dovrebbe essere il dispositivo della serie F per il Paese.

Ad ogni modo, si dice che il telefono da gioco del sub-brand di Xiaomi sia dotato di uno schermo S-AMOLED E4 da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, l’Enhanced Edition avrà il chipset Dimensity 1200 e una batteria da 5.000 mAh.

Possiamo anche aspettarci che il dispositivo sia dotato di funzionalità come un tema COD dedicato, ottimizzato per “PeaceKeeper Elite” con migliori vibrazioni tattili, certificazione delle prestazioni High-Game di TUV Rheinland per la connettività 5G, pulsanti fisici sul dorso, fotocamera Sony IMX686 da 64 MP, MIUI 12.5 fuori dagli schemi .. Tuttavia, il portale di benchmark ha condiviso un poster su Weibo che suggerisce che ci sarà anche un’edizione standard.

