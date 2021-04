A febbraio, Redmi ha annunciato gli smartphone K40, K40 Pro e K40 Pro + in Cina. Oggi, l’azienda cinese ha confermato che il suo prossimo telefono della serie si chiamerà “Redmi K40 Game Enhanced Edition“; ci sarà un evento di lancio per il 27 aprile in Cina. Sarà il primo gaming phone del sub-brand di Xiaomi.

Redmi K40 Game Enhanced Edition: il primo gaming phone

Redmi ha rilasciato un’immagine GIF che anticipa le caratteristiche principali del terminale in arrivo. La compagnia cinese rivela che il telefono sarà dotato di pulsanti meccanici sul frame per un’esperienza di gioco completamente immersiva. Ci sarà anche una configurazione a tripla fotocamera verticale con alcune luci LED disponibili nell’angolo in alto a sinistra del telefono.

Si ipotizza che i dispositivi Xiaomi con i numeri di modello M2102K10C e M2104K10C che sono stati recentemente dall’autorità 3C cinese possano essere in realtà, le due varianti del Redmi K40 Game Enhanced Edition. Gli elenchi sul portale hanno rivelato che questi dispositivi supportano la connettività 5G e sono dotati di un caricabatterie rapido da 67 W.

Il Redmi K40 Game Enhanced Edition assorbe energia da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone dovrebbe presentare lo stesso schermo S-AMOLED E4 da 6,67 pollici che può essere trovato sugli altri device della serie K40. Mentre i dispositivi della gamma K40 esistenti supportano una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la K40 Game Enhanced Edition dovrebbe offrire una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il terminale sarà guidato dal chipset Dimensity 1200.

Le altre specifiche del Redmi K40 Game Enhanced Edition sono tuttavia un mistero; per quanto riguarda i prezzi, è probabile che costerà circa circa 2.000 Yuan (~ $ 308). La K40 Game Enhanced Edition dovrebbe arrivare anche in diversi mercarti internazionali anche se si ipotizza che la variante indiana venga commercializzata con il marchio POCO. Restiamo in attesa di maggiori informazioni da parte dell’azienda.

