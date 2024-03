Il divertentissimo Mario Strikers per Nintendo Switch è al MINIMO STORICO

Mario Strikers Battle League Football è, letteralmente, il gioco di calcio con protagonista Super Mario e i suoi amici che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon al minimo storico assoluto di 39,90 euro. Un titolo molto divertente da giocare soprattutto in compagnia e che non può mancare nella tua collezione Nintendo Switch.

Mario Strikers per Switch: il calcio non è mai stato così folle

Il calcio di Super Mario è un’eccitante esperienza sportiva cinque contro cinque piena di azione e di sorprese. Hai la possibilità di personalizzare la tua squadra come preferisci, scegliendo l’equipaggiamento che meglio si adatta al tuo stile di gioco e assegnarlo ai giocatori, modificando non solo il loro aspetto esteriore, ma anche le loro abilità e caratteristiche.

Punto di forza è la modalità multiplayer locale con cui divertirsi in compagnia: fino a otto giocatori possono unirsi alla sfida, formando squadre di quattro elementi ciascuna e competendo sulla stessa console Nintendo Switch.

Mario Strikers Battle League Football è il gioco perfetto per passare ore all’insegna del divertimento spensierato, con uno sguardo ad un calcio diverso rispetto a quello che sei abituato a conoscere. Acquistalo ora su Amazon in offerta a 39,90 euro.