Il device più venduto del Black Friday? L'iPhone!

La pandemia e la conseguente carenza di componenti a semiconduttore hanno interrotto molte tendenze del settore, ma è improbabile che ciò possa scoraggiare i consumatori dall'acquistare prodotti a prezzi scontati durante la cosiddetta stagione dei saldi. Secondo gli analisti di Wedbush Securities, nel solo fine settimana scorso, Apple è riuscita a vendere più di 10 milioni di iPhone e si prevede che altri 40 milioni di telefoni saranno venduti entro la fine di dicembre.

iPhone da record: 10 milioni di pezzi in un solo weekend

Secondo Wedbush Securities, i negozi Apple continuano a soffrire di una carenza di smartphone iPhone 13 Pro, con una domanda che supera l'offerta di circa il 15% e con tempi di attesa dell'ordine che si allungano per settimane. In totale, secondo i risultati del quarto trimestre di calendario, Apple può vendere più di 80 milioni di smartphone. Nella sola Cina, a dicembre, secondo la fonte, potrebbero venir venduti almeno 15 milioni di iPhone.

Secondo gli esperti, l'impatto della carenza di chip sulla disponibilità di smartphone in vendita sarà temporaneo e la domanda differita di iPhone sarà in grado di supportare le prestazioni finanziarie di Apple per molto tempo a venire.

Il nuovo anno fiscale della società è iniziato a ottobre e si dice che l'OEM americano potrebbe vendere quasi 100 milioni di AirPods nei prossimi 12 mesi, sempre secondo le stime di Wedbush Securities. Si prevede che questa categoria di prodotti genererà oltre il 5% delle entrate totali della mela nell'anno fiscale 2022.

Secondo Nikkei Asia, TSMC starebbe iniziando la produzione dei primi modem 5G, progettati da Apple, così che questi possano essere inclusi negli iPhone che usciranno nel 2023. Questa sarebbe quindi la conclusione di un lungo sforzo interno del colosso di Cupertino per ottenere la sua indipendenza da attori come Qualcomm o Intel.

Nel 2019, inoltre, la società aveva acquistato da Intel gran parte della sua divisione mobile, focalizzata sullo sviluppo di chip e modem 4G/5G. All'epoca era un modo per velocizzare il lavoro già svolto dai team di Tim Cook. Il quotidiano giapponese indica che, secondo quattro delle sue fonti,“il produttore dell'iPhone sta sviluppando i propri componenti per gestire le frequenze radio e le onde millimetriche; per completare il modem. Inoltre, Apple sta lavorando anche al proprio chip di gestione del consumo energetico specifico per il modem”.