Il Black Friday di Sky offre Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi insieme a Intrattenimento Plus

Con Sky Q Special Week Cinema, la pay-TV inglese entra ufficialmente in clima Black Friday aggiungendo Sky Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi al pacchetto Intrattenimento Plus. Per chi ancora non lo sapesse, ricordiamo che Intrattenimento Plus prevede Sky TV e Netflix insieme in un unico abbonamento a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Con Sky Cinema e Paramount+ in regalo, lo sconto complessivo sfiora i 30 euro al mese (19,90 euro invece di 48 euro). L’offerta Sky Q Special Week Cinema è disponibile online su questa pagina.

La promozione del Black Friday di Sky nei dettagli

Come anticipato qui sopra, l’offerta del Black Friday di Sky consente di ottenere Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi insieme a Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus). Il prezzo rimane dunque sempre 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 48 euro al mese.

Con questa offerta è possibile vedere:

Sky TV : show, serie TV italiane e internazionali, news e produzioni Sky Original

: show, serie TV italiane e internazionali, news e produzioni Sky Original Netflix : accesso all’intero catalogo Netflix tramite il piano Base (visione in HD 1080p su 2 schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie)

: accesso all’intero catalogo Netflix tramite il piano Base (visione in HD 1080p su 2 schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie) Sky Cinema : oltre 200 prime visioni l’anno, film Sky Original, il meglio del cinema italiano e internazionale

: oltre 200 prime visioni l’anno, film Sky Original, il meglio del cinema italiano e internazionale Paramount+: serie TV, film di successo, grandi classici, cartoni animati e produzioni originali italiane

In più è possibile ottenere un Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro. Per riuscirci occorre attivare l’abbonamento Sky tramite l’offerta del Black Friday entro il 31 dicembre 2023. Il Buono verrà recapitato via email entro il 24 gennaio 2024.

L’offerta del Black Friday di Sky è valida solo online fino al 27 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.