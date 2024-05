Nuovo Smart TV? Il codice sconto esclusivo Samsung scade oggi!

Se sei alla ricerca di una buona offerta su un televisore di fascia alta, ti segnaliamo la promozione in corso sul sito ufficiale di Samsung, grazie alla quale puoi ottenere fino a 500 euro di sconto con la permuta del vecchio TV. Inoltre, utilizzando il codice esclusivo PROMOTV24, valido fino alla mezzanotte di oggi, ottieni un extra sconto a carrello che rende il prezzo finale ancora più invitante. Per far sì che funzioni, tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina dell’offerta sui nuovi televisori di quest’anno.

Come ottenere un extra sconto a carrello per l’acquisto di un nuovo televisore Samsung

L’extra sconto a carrello per l’acquisto di un nuovo Smart TV Samsung richiede l’inserimento nel campo apposito del check-out il codice PROMOTV24. Una volta inserito, premi sul pulsante Applica e dopo pochi istanti il sito ufficiale samsung.com provvederà a scontare ulteriormente l’importo finale dell’ordine. C’è solo un problema: la validità del codice sconto riportato qui sopra scade alle 23:59 di oggi, martedì 14 maggio.

Un’altra offerta che scade oggi è quella che ha per protagonista la soundbar associata a ciascun nuovo televisore Samsung incluso nell’iniziativa promozionale. Partecipando alla promozione su Samsung Members, è possibile ricevere in regalo insieme al televisore una soundbar del valore massimo di 1.499 euro.

Tra le caratteristiche più distintive dei nuovi televisori Samsung di quest’anno segnaliamo la tecnologia Upscaling AI, attraverso cui i contenuti provenienti da qualsiasi sorgente guadagnano una risoluzione in 4K o 8K al punto da sembrare surreali (se confrontati con la risoluzione di partenza).

Approfitta dunque dell’offerta in corso sui nuovi Smart TV del 2024 di Samsung e aggiungi il codice sconto esclusivo PROMOTV24 per ottenere un ulteriore extra sconto a carrello.