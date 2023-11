Il Black Friday continua anche a dicembre: solo 1,54 €/mese per questa VPN

L’offerta del Black Friday di AtlasVPN continua anche a dicembre: per tutti i nuovi utenti c’è oggi la possibilità di attivare la VPN con una spesa ridotta ad appena 1,54 euro al mese. Si tratta di una promozione da non perdere. Con l’offerta in corso, infatti, la VPN costa l’86% in meno. Per accedere a questa promozione è sufficiente attivare il piano biennale di AtlasVPN che include 6 mesi extra, garantendo un abbonamento di 30 mesi a prezzo bloccato. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di AtlasVPN.

AtlasVPN è in offerta: ora costa solo 1,54 euro al mese

Con AtlasVPN è possibile accedere a una connessione VPN illimitata: il traffico dati è protetto dalla crittografia (il servizio applica un sistema di doppia crittografia, aggiungendo un livello di protezione extra). C’è poi una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente. Da notare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, gli utenti di AtlasVPN hanno la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, evitando la censura online e aggirando eventuali blocchi geografici all’accesso a siti web e app.

Grazie all’offerta in corso, AtlasVPN costa 1,54 euro al mese, con uno sconto dell’86% rispetto al prezzo standard. Per accedere alla promozione è possibile attivare il piano biennale con 6 mesi extra. Si tratta, quindi, di un’opportunità da non perdere. In questo modo, infatti, è possibile accedere a un abbonamento di 30 mesi a prezzo bloccato. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni. La proposta di AtlasVPN prevede la fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di circa 46 euro e un abbonamento che, come detto, garantisce l’accesso alla VPN per ben due anni e mezzo.

