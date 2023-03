I cookie sono nemici della privacy? Proteggiti con una VPN

Sebbene raccogliere i dati tramite cookie possa essere utile per migliorare l’esperienza utente, è importante considerare il lato della privacy. È possibile che questi dati vengano utilizzati per monitorare le attività degli utenti online, profilare gli interessi e le abitudini di navigazione e persino raccogliere informazioni sensibili. Ciò non significa, ovviamente, che tutti i cookie siano pericolosi: alcuni sono strettamente necessari per il funzionamento del sito (basti pensare agli e-commerce), mentre altri sono utilizzati in modo legittimo e trasparente.

Proteggere la tua privacy dovrebbe essere sempre una priorità. Se non vuoi che i cookie tengano traccia dei tuoi movimenti online, ci sono alcuni accorgimenti che potresti adottare durante la navigazione. Potresti usare, ad esempio, una VPN per evitare qualsiasi profilazione: noi ti consigliamo PureVPN, uno tra i servizi più veloci ed economici. Grazie alla nuova promozione in corso, infatti, potrai ottenere subito l’82% di sconto (e tre mesi gratis) se scegli di sottoscrivere un abbonamento biennale.

A volte i cookie violano la nostra privacy

È importante prendere sul serio la questione della privacy online e non sottovalutare il potenziale rischio che i cookie possono rappresentare. Anche se non si tratta di una violazione diretta della privacy, è possibile che vengano utilizzati per finalità di marketing o per la visualizzazione di inserzioni pubblicitarie personalizzate.

Inoltre, non è escluso che nascosti dietro falsi cookie vi siano malware e virus che possono causare danni significativi ai nostri dispositivi e mettere a rischio i nostri dati sensibili. Per questo motivo, dovresti sempre prestare attenzione alle autorizzazioni che concedi quando visiti nuovi siti web.

Ecco alcuni suggerimenti per evitare che i cookie traccino ogni tuo movimento online e per proteggerti da potenziali attacchi hacker:

Usa la modalità di navigazione in incognito, così il browser non memorizzerà cookie o cronologia di navigazione

Usa un motore di ricerca rispettoso della privacy, che non registri informazioni, indirizzi IP o cookie

Cancella i cookie attraverso le impostazioni del browser

Utilizza una VPN: ti permetterà di evitare che qualsiasi tua preferenza di navigazione venga profilata

PureVPN per il massimo della privacy online

Se vuoi navigare su Internet in tutta sicurezza e privacy, PureVPN è la soluzione che fa per te. Grazie al suo tunnel crittografato sicuro, i tuoi dati e la tua identità online saranno sempre al sicuro da occhi indiscreti e possibili attacchi hacker. Inoltre, con una rete globale di oltre 6.500 server VPN ottimizzati in oltre 78 Paesi e più di 300 mila indirizzi IP, potrai navigare e fare streaming a velocità ultraveloci fino a 20 Gbps, senza interruzioni o rallentamenti. Scegli PureVPN per una navigazione sicura, veloce e senza preoccupazioni.

La sicurezza è fondamentale quando si naviga online, soprattutto in un mondo sempre più interconnesso e vulnerabile. Per questo motivo, PureVPN si impegna a garantire la massima protezione per la privacy dei propri utenti. Grazie alla politica certificata no-log, tutti i dati degli utenti sono al sicuro e non vengono registrati o tracciati da nessuno, nemmeno dalla piattaforma stessa. Inoltre, l’assistenza clienti in live chat 24/7 è sempre a disposizione per rispondere alle domande e fornire supporto tecnico.

Ma non è tutto: con un solo account di PureVPN, è possibile proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente. Il servizio è multipiattaforma e supporta una vasta gamma di dispositivi, tra cui macOS, Windows, Linux, Android, iPhone, iPad e le estensioni browser per Chrome e Firefox. Questo significa che non importa quale dispositivo si stia utilizzando per navigare online, PureVPN può fornire la massima protezione della privacy in modo rapido e semplice.

Approfitta dell’offerta speciale e ottieni subito l’82% di sconto sul piano biennale. Non esitare: inizia subito a navigare in modo sicuro e anonimo sul web. Ricorda che hai anche la garanzia di rimborso entro 31 giorni dall’acquisto, quindi non hai nulla da perdere.

