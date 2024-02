Hub USB 7 in 1: puoi collegare di TUTTO e bastano 27€ per averlo

L’hub USB 7 in 1 Baseus è la soluzione ideale per espandere le capacità del tuo dispositivo, offrendoti una connettività senza limiti ed una versatilità eccezionale. Con un design compatto e leggero, l’apparecchio offre 7 porte che soddisfano tutte le esigenze di connessione, migliorando l’efficienza del lavoro e la praticità quotidiana.

Hai la possibilità di acquistare l’hub USB Baseus a soli 27 euro invece di 45 euro, applicando il coupon esclusivo che garantisce uno sconto del 40%: un’opportunità imperdibile per ottenere un accessorio di alta qualità ad un prezzo eccezionale, dunque sii veloce e completa l’acquisto su Amazon prima che sia tardi.

Super sconto per l’hub USB 7 in 1 Baseus

Le caratteristiche tecniche del hub USB Baseus sono straordinarie. Con un’uscita video HD 4K@30Hz, puoi godere di immagini nitide e dettagliate su HDTV, monitor o proiettore. Nessun problema anche qualora volessi utilizzare 2 schermi in contemporanea. Le porte USB-C e USB-A 3.0 consentono velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, mentre il lettore di schede SD e microSD offre un’efficiente condivisione di foto con una velocità di 60 MB/s.

Grazie alla porta di ricarica USB C (PD) da 100W, il tuo laptop sarà sempre carico anche quando l’hub è in uso. Con una potenza massima di 87W, di cui 13W dedicati al funzionamento dell’hub, puoi contare su una lunga durata e prestazioni sempre affidabili. L’ampia compatibilità dell’hub USB Baseus lo rende adatto per una vasta gamma di dispositivi, mentre la lunghezza del cavo pari a 17 cm e le dimensioni compatte ne agevolano il trasporto, offrendoti connettività completa ovunque tu vada.

Approfitta dell’offerta su Amazon per avere l’hub USB Baseus con un risparmio di oltre 18 euro e con consegna gratis: segui l’istinto ed aggiungilo al carrello oggi stesso, prima che le unità a disposizione finiscano.

