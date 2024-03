Hub USB 7 in 1 a PREZZO ASSURDO, ora solo 17€ su Amazon

Vorresti collegare 3 schermi al tuo computer ma non hai abbastanza ingressi? Se colleghi tastiera e mouse non ti rimane una porta USB libera? Per risolvere con una piccola spesa questo e altri problemi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’Hub USB 7 in 1 Baseus a soli 17,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non era altissimo, ma con questo ulteriore ribasso è da prendere al volo. Anche perché è un gadget davvero molto utile sia per un computer fisso che per un portatile.

Hub USB 7 in 1: prezzo basso e hai tutte le porte che vuoi

Sicuramente il rapporto qualità prezzo in questo momento è impareggiabile, ma non sacrifica nemmeno la qualità. Ognuno dei 7 ingressi è affidabile e offre prestazioni elevate. Possiede 3 ingressi USB con trasferimento fino a 5 Gbps, una porta PD da 100W, un ingresso HDMI e due slot per scheda SD e microSD.

Tutto questo usando una sola porta del tuo computer. La porta HDMI supporta la risoluzione 4K ed è compatibile con 1080 P a 120 Hz. Inoltre lo puoi collegare tranquillamente a tutti i sistemi operativi, da Windows a MacOs passando per Linux.

Una soluzione ideale per tutti i gusti e senza spendere un patrimonio, anzi la spesa è davvero ridicola. Quindi fai presto prima che tutto finisca. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Hub USB 7 in 1 Baseus a soli 17,99 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.