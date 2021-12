Huawei Watch GT 2e si aggiorna: tutte le novità dell'update

Huawei Watch GT 2e riceve l'aggiornamento di dicembre con la versione 11.0.14.26 del firmware che introduce una lunga serie di novità. Il peso del firmware pari a 250 MB sottolinea che il team di sviluppo di Huawei ha integrato molte correzioni all'interno dell'aggiornamento, tra cui il tanto atteso supporto alla installazione di applicazioni di terze parti.

Huawei Watch GT 2e riceve l'aggiornamento di dicembre

Entrando nel dettaglio, la feature permette agli utenti muniti di Huawei Watch GT 2e di installare tutte le applicazioni presenti sull'AppGallery di Huawei. Scopriamo tutte le novità all'interno del firmware attualmente in fase di rilascio:

Applicazioni È possibile installare applicazioni di terze parti tramite il percorso Huawei Health > Devices > Huawei Watch GT 2e > AppGallery

Allenamento È disponibile il supporto alla sincronizzazione tra gli smartphone Huawei e gli accessori fitness

Salute È adesso possibile installare l'applicazione Heart Study che monitora la salute del cuore

Sistema Miglioramento delle prestazioni e delle performance del sistema



L'aggiornamento è attualmente in fase di rilascio in tutti i Paesi in cui il device è commercializzato, compreso il nostro. È possibile controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello dell'applicazione Huawei Health.

