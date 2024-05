HUAWEI Watch Fit 3 è ufficiale: display AMOLED e corona rotante a 159€

Nel corso di un evento di presentazione internazionale, HUAWEI ha annunciato il nuovo Watch Fit 3, rinnovando la serie con diverse novità interessanti. Con un prezzo di listino di 159€, lo smartwatch del brand cinese presenta caratteristiche tecniche e funzionalità molto interessanti. Ma c’è qualcosa di ancor più frizzante in occasione di questo esordio: grazie al codice coupon ABMFIT19, l’acquisto di un FIT 3 STRAP vede annullato il prezzo diventa un vero e proprio omaggio. Due cinturini al prezzo di uno, insomma, per poter adattare il proprio nuovo smartwatch ad ogni stile e contesto.

Design squadrato e corona rotante

Il design è il primo indizio del cambiamento di rotta della serie HUAWEI Watch Fit. Questo terzo modello ha una cassa squadrata con incassato un display AMOLED da 1.82” dai bordi leggermente curvi, il cosiddetto effetto 2.5D.

Lo schermo ha un refresh rate di 60Hz (non scontato sugli smartwatch), una risoluzione HD da 347ppi e una luminosità di picco che raggiunge i 1500 nits. Il tratto distintivo di questo nuovo design e la corona rotante, incassata all’interno di un corpo in metallo e affiancata da un pulsante “Funzione”.

A completare il redesign arrivano anche nuove watch faces dinamiche e interattive, che l’utente può configurare a proprio piacimento e una UX del tutto nuova, che punta ad offrire un’esperienza d’uso estremamente intuitiva.

Salute e Sport

HUAWEI Watch Fit 3, come suggerisce il suo nome, si concentra molto su sport e salute, con possibilità di tracciare le attività sportive sia indoor che outdoor.

Il colosso cinese dichiara di aver migliorato sensibilmente il monitoraggio dell’attività fisica, in particolare della corsa all’aperto, con dati più precisi grazie ad un GPS migliorato e ad un’interfaccia intuitiva che segue l’utente passo dopo passo.

Inserendo età, peso e altezza all’interno dell’app HUAWEI Health, è possibile tracciare l’introito calorico pasto per pasto, registrando ogni cibo e tenendo d’occhio il bilancio calorico, come accade con note app di tracciamento come FatSecret e MyFitnessPal.

Il nuovo smartwatch HUAWEI Watch Fit 3 è dotato della funzione TruSleep 4.0, che offre caratteristiche complete per rilevare l’attività del sonno, fornendo una panoramica approfondita delle abitudini e dei modelli di sonno dell’utente. L’orologio monitora anche i modelli di respirazione con la funzione Sleep Breathing Awareness, consentendo di verificare potenziali rischi di apnea del sonno.

HUAWEI WATCH Fit 3 supporta anche il rilevamento dei pisolini, consentendo agli utenti di impostare sonnellini di 30 minuti. L’orologio ti sveglia dopo aver rilevato 30 minuti di sonno, per aiutarti a rimanere fresco durante tutto il giorno.

Non manca anche il tracciamento del ciclo mestruale, con un calendario dettagliato e funzioni di monitoraggio avanzate.

Anima Smart: Chiamate, Messaggi e Musica

Con HUAWEI Watch Fit 3 è possibile rispondere alle telefonate dal polso, grazie allo speaker e al microfono integrati. Si può anche rispondere ai messaggi tramite testo preimpostato o emoji su WhatsApp, Messenger e Telegram.

Il player musicale consente di controllare la riproduzione sullo smartphone a distanza, funzione ideale durante le sessioni di allenamento.

La batteria del nuovo Watch Fit 3 ha un’autonomia dichiarata dai 7 ai 10 giorni.

Prezzo e Promozione di lancio

HUAWEI Watch Fit 3, compatibile con iOS e Android, è disponibile a 159 € per la versione in nylon e fluoroelastomero, mentre la versione con cinturino in pelle è disponibile al prezzo di 179€. In occasione del lancio globale, chi acquista lo smartwatch fino al 18 giugno ha diritto ad un paio di cuffiette HUAWEI Freebuds SE 2 in omaggio. Ma basta utilizzare anche lo speciale coupon ABMFIT19 e un secondo cinturino è a disposizione GRATIS, è sufficiente seguire i seguenti passi:

selezionare il colore di HUAWEI WATCH FIT 3 su Huawei Store

selezionare il cinturino tra i prodotti in vendita in bundle

inserire il codice ABMFIT19 prima di procedere con l’ordine per ottenere il cinturino gratuitamente.

Non resta che approfittarne subito!