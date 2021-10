Huawei vuole investire ancora sulle reti 5G

Al Global Mobile Broadband Forum del 2021 con il tema “5G e il mondo”, Hu Houkun, presidente di turno di Huawei, ha dichiarato che la velocità di sviluppo del 5G supera di gran lunga le aspettative. Il signor Hu ha affermato che al momento il mondo ha implementato 176 reti commerciali 5G. Sul fronte consumer invece, la nuova rete ha ottenuto un aumento di 10 volte la velocità prevista e ha portato nuove applicazioni come la realtà virtuale e lo streaming video live a 360 gradi.

Huawei aggirerà i ban USA nel 2022

Nonostante i ban da parte degli Stati Uniti, l'OEM cinese di Ren Zhengfei sta ancora lavorando alla tecnologia 5G. Lo sviluppo di questa funzionalità rimane una delle principali priorità dell'azienda.

L'azienda è uno dei principali attori nel campo delle reti di nuova generazione. Secondo la compagnia, questa non abbandonerà il business degli smartphone. La società afferma che sta lavorando molto duramente per riportare in carreggiata la sua attività di telefonia mobile a tempo debito. Questo è l'obiettivo a lungo termine di Huawei.

Per quanto riguarda il business della telefonia mobile, Xu Zhijun ha rivelato due direzioni per gli sforzi del marchio. Uno è relativo ai nuovi telefoni cellulari 5G che usciranno in futuro. Il secondo aspetto è che l'OEM cinese aggiornerà il sistema HarmonyOS. Ottimizzerà l'esperienza del cliente e prolungherà la durata dei telefoni cellulari. Il dirigente ha sottolineato che Huawei non chiuderà la sua attività di telefonia mobile e non la venderà, per il momento.

La società non intende arrendersi e vuole continuare a mantenere le sue spedizioni di telefoni cellulari. La sua ultima serie P50 non supporta il 5G. È arrivata in due varianti: una con SoC Snapdragon 888 e una con Kirin 9000. Sfortunatamente, nessuno di questi terminali supporta le reti di nuova generazione, ma solo quelle 4G LTE.

L'impatto di queste modifiche si sta già mostrando sul mercato. Dopo il lancio della serie P50, i vecchi modelli che supportano il 5G come il Mate 30 e il Mate 40 hanno visto un aumento dei loro prezzi. Questo perché gli utenti considerano i vecchi device con 5G migliori dei nuovi terminali 4G. Questo problema non è facile da risolvere, ma non è impossibile aggirare le restrizioni 5G dagli Stati Uniti. Secondo l'ultimo rapporto, il produttore cinese sarà in grado di risolvere il problema già a partire dal prossimo anno.